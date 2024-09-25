«Мне не дают защищаться»: уральского опера-героя, критиковавшего начальство, удалили из суда

Тагильского экс-полицейского Белоконного отстранили от суда

25 сентября 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Уголовное дело опера из Тагила рассматривают во второй раз Фото: страница Руслана Белоконного в соцсети «ВКонтакте» Судебное разбирательство по уголовному делу бывшего оперуполномоченного из Нижнего Тагила (Свердловская область) Руслана Белоконного пройдет без его участия (до стадии прений). На последнем заседании он заявил отвод судье, а та удалила его из суда, потому что он якобы нарушал правила. Об этом URA.RU сообщил сам Белоконный. «На одном из последних заседаний мой адвокат попросил судью отложить разбирательство из-за загруженности. Когда судья ушла в совещательную комнату, чтобы принять решение, то к ней зашла прокурор под предлогом, что не будет дожидаться оглашения, хотя сама потом все же присутствовала. Находясь вместе с судьей, она нарушила тайну совещательной комнаты. Гособвинитель позже пояснила, что заходила туда за бумагой. После судья сказала, что мое обвинение — голословное. Убежден, что у судьи есть косвенная или личная заинтересованность, обвинительный уклон явно прослеживается. Меня лишают возможности защищаться, я активно заявляю ходатайства, уточняю непонятные мне моменты, а меня в итоге опять выгнали. К судье я всегда обращался с уважением», — сказал Руслан. Его защитник — Алексей Усатов — добавил: «Данное удаление является необоснованным. Никаких законных оснований в ходе суда не было». Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных и запутанных преступлений. Одним из таких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время опер в одиночку искал зацепки — и нашел. Но вскоре у него случился конфликт с начальством. Его уволили из МВД, а следом возбудили уголовное дело. Эпизод, в котором его обвиняют, произошел в 2020 году. Тогда он отвез на освидетельствование хоккейного тренера Алексея Атанасова, задержанного во время празднования дня рождения. Результаты экспертизы ничего не показали. Белоконного и троих его коллег обвинили в сговоре с целью подмены анализов. В суде выяснилось, что врачи могли легко перепутать людей, потому что толком не сверяли личности. Судебное разбирательство шло три года. В сентябре 2020 года тагильский суд назначил Белоконному два года исправительных работ. Но спустя четыре месяца Свердловский облсуд отменил приговор и направил дело на второй круг. К слову, в прошлый раз Руслана тоже удалили из суда. Позднее это решение было признано незаконным. Сам он считает, что его преследование связано с конфликтом с руководством, которое он не боялся критиковать за просчеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебное разбирательство по уголовному делу бывшего оперуполномоченного из Нижнего Тагила (Свердловская область) Руслана Белоконного пройдет без его участия (до стадии прений). На последнем заседании он заявил отвод судье, а та удалила его из суда, потому что он якобы нарушал правила. Об этом URA.RU сообщил сам Белоконный. «На одном из последних заседаний мой адвокат попросил судью отложить разбирательство из-за загруженности. Когда судья ушла в совещательную комнату, чтобы принять решение, то к ней зашла прокурор под предлогом, что не будет дожидаться оглашения, хотя сама потом все же присутствовала. Находясь вместе с судьей, она нарушила тайну совещательной комнаты. Гособвинитель позже пояснила, что заходила туда за бумагой. После судья сказала, что мое обвинение — голословное. Убежден, что у судьи есть косвенная или личная заинтересованность, обвинительный уклон явно прослеживается. Меня лишают возможности защищаться, я активно заявляю ходатайства, уточняю непонятные мне моменты, а меня в итоге опять выгнали. К судье я всегда обращался с уважением», — сказал Руслан. Его защитник — Алексей Усатов — добавил: «Данное удаление является необоснованным. Никаких законных оснований в ходе суда не было». Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных и запутанных преступлений. Одним из таких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время опер в одиночку искал зацепки — и нашел. Но вскоре у него случился конфликт с начальством. Его уволили из МВД, а следом возбудили уголовное дело. Эпизод, в котором его обвиняют, произошел в 2020 году. Тогда он отвез на освидетельствование хоккейного тренера Алексея Атанасова, задержанного во время празднования дня рождения. Результаты экспертизы ничего не показали. Белоконного и троих его коллег обвинили в сговоре с целью подмены анализов. В суде выяснилось, что врачи могли легко перепутать людей, потому что толком не сверяли личности. Судебное разбирательство шло три года. В сентябре 2020 года тагильский суд назначил Белоконному два года исправительных работ. Но спустя четыре месяца Свердловский облсуд отменил приговор и направил дело на второй круг. К слову, в прошлый раз Руслана тоже удалили из суда. Позднее это решение было признано незаконным. Сам он считает, что его преследование связано с конфликтом с руководством, которое он не боялся критиковать за просчеты.