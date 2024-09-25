На 667-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти», столкнулись автомобиль Chery Tiggo с грузовиком Volvo. В результате ДТП водитель легковушки погиб, сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«Предварительно, водитель Chery Tiggo допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП водитель автомобиля Chery Tiggo скончался на месте происшествия», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU рассказывало о другом ДТП, произошедшем на «трассе смерти». Столкнулись грузовая «ГАЗель» и автомобиль «Лада», водитель которой скончался. В ГИБДД МВД России по Тюменской области установили, что погибший являлся 55-летним гражданином Узбекистана и не имел права находиться в России.
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