В ДТП на «трассе смерти» погиб водитель, столкнувшись с грузовиком. Фото

В ДТП на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск погиб водитель легковушки
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На "трассе смерти" столкнулись легковушка с грузовиком
На "трассе смерти" столкнулись легковушка с грузовиком Фото:

На 667-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти», столкнулись автомобиль Chery Tiggo с грузовиком Volvo. В результате ДТП водитель легковушки погиб, сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«Предварительно, водитель Chery Tiggo допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП водитель автомобиля Chery Tiggo скончался на месте происшествия», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU рассказывало о другом ДТП, произошедшем на «трассе смерти». Столкнулись грузовая «ГАЗель» и автомобиль «Лада», водитель которой скончался. В ГИБДД МВД России по Тюменской области установили, что погибший являлся 55-летним гражданином Узбекистана и не имел права находиться в России.

В результате ДТП водитель легковушки погиб
В результате ДТП водитель легковушки погиб
Фото:

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На 667-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которую называют «трассой смерти», столкнулись автомобиль Chery Tiggo с грузовиком Volvo. В результате ДТП водитель легковушки погиб, сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «Предварительно, водитель Chery Tiggo допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo. В результате ДТП водитель автомобиля Chery Tiggo скончался на месте происшествия», — следует из сообщения. Ранее URA.RU рассказывало о другом ДТП, произошедшем на «трассе смерти». Столкнулись грузовая «ГАЗель» и автомобиль «Лада», водитель которой скончался. В ГИБДД МВД России по Тюменской области установили, что погибший являлся 55-летним гражданином Узбекистана и не имел права находиться в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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