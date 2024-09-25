Перед назначением нового полпреда Путина в УрФО возникла заминка

Смена уральского полпреда президента РФ Владимира Путина проходит по уникальному для последних шести лет сценарию. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Екатеринбурга (здесь находится штаб-квартира полпреда) объясняет это заминкой, якобы возникшей в самый последний момент.
По его словам, ожидалось, что спикер парламента ДНР Артем Жога, который накануне, по данным URA.RU, прошел финальные согласования в Кремле, лично встретится с главой государства, после чего и будет обнародован указ о его назначении (он, по слухам, может быть уже подписанным). «Но по некоторым причинам такая встреча стала невозможной. Поэтому решение будет утверждено позднее, чем задумывалось, а сам разговор, вероятно, пройдет в формате ВКС», — поделился собеседник агентства. В то же время Артем Жога сказал корреспонденту URA.RU, что слышит обо всем этом впервые.
Должность полпреда президента в УрФО освободилась накануне: Владимир Якушев перешел в Совет Федерации, а также сосредоточится на исполнении обязанностей секретаря генсовета «Единой России». С 2018 года отставки и назначения полпредов происходили день-в-день.
26 июня 2018 года Путин освободил от должности полпреда Игоря Холманских (работал с 2012 года) и назначил Николая Цуканова. А увольнение Цуканова произошло 9 ноября, спустя несколько часов было объявлено о назначении Якушева.
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