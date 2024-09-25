Перед назначением нового полпреда Путина в УрФО возникла заминка

25 сентября 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Теперь неясно, когда в резиденцию в центре Екатеринбурга заедет новый полпред Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Смена уральского полпреда президента РФ Владимира Путина проходит по уникальному для последних шести лет сценарию. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Екатеринбурга (здесь находится штаб-квартира полпреда) объясняет это заминкой, якобы возникшей в самый последний момент. По его словам, ожидалось, что спикер парламента ДНР Артем Жога, который накануне, по данным URA.RU, прошел финальные согласования в Кремле, лично встретится с главой государства, после чего и будет обнародован указ о его назначении (он, по слухам, может быть уже подписанным). «Но по некоторым причинам такая встреча стала невозможной. Поэтому решение будет утверждено позднее, чем задумывалось, а сам разговор, вероятно, пройдет в формате ВКС», — поделился собеседник агентства. В то же время Артем Жога сказал корреспонденту URA.RU, что слышит обо всем этом впервые. Должность полпреда президента в УрФО освободилась накануне: Владимир Якушев перешел в Совет Федерации, а также сосредоточится на исполнении обязанностей секретаря генсовета «Единой России». С 2018 года отставки и назначения полпредов происходили день-в-день. 26 июня 2018 года Путин освободил от должности полпреда Игоря Холманских (работал с 2012 года) и назначил Николая Цуканова. А увольнение Цуканова произошло 9 ноября, спустя несколько часов было объявлено о назначении Якушева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смена уральского полпреда президента РФ Владимира Путина проходит по уникальному для последних шести лет сценарию. Источник URA.RU в политическом истеблишменте Екатеринбурга (здесь находится штаб-квартира полпреда) объясняет это заминкой, якобы возникшей в самый последний момент. По его словам, ожидалось, что спикер парламента ДНР Артем Жога, который накануне, по данным URA.RU, прошел финальные согласования в Кремле, лично встретится с главой государства, после чего и будет обнародован указ о его назначении (он, по слухам, может быть уже подписанным). «Но по некоторым причинам такая встреча стала невозможной. Поэтому решение будет утверждено позднее, чем задумывалось, а сам разговор, вероятно, пройдет в формате ВКС», — поделился собеседник агентства. В то же время Артем Жога сказал корреспонденту URA.RU, что слышит обо всем этом впервые. Должность полпреда президента в УрФО освободилась накануне: Владимир Якушев перешел в Совет Федерации, а также сосредоточится на исполнении обязанностей секретаря генсовета «Единой России». С 2018 года отставки и назначения полпредов происходили день-в-день. 26 июня 2018 года Путин освободил от должности полпреда Игоря Холманских (работал с 2012 года) и назначил Николая Цуканова. А увольнение Цуканова произошло 9 ноября, спустя несколько часов было объявлено о назначении Якушева.