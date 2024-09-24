Будущий полпред Путина на Урале отправился в Кремль

Артем Жога прошел финальные согласования на пост полпреда в УрФО

24 сентября 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Артема Жогу ждут в столице Урала в ближайшее время Фото: Владимир Андреев © URA.RU Спикер парламента ДНР Артем Жога, о назначении которого новым полпредом президента РФ в УрФО будет объявлено в ближайшее время, прошел финальные согласования в Кремле. Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомые с ситуацией. «Жога у [главы администрации президента Антона] Вайно. Потом — выше», — поделился один из собеседников. По его данным, указ о назначении якобы уже подписан. Второй источник агентства в политическом истеблишменте Екатеринбурга (там находится штаб-квартира полпреда) заявил, что тоже слышал про подписание указа, но уточнил, что не видел его. На портале правовой информации документа пока нет. О том, что Жога может возглавить уральское полпредство, URA.RU первым сообщило 18 сентября. Жоге 49 лет. До 2014 года занимался бизнесом, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся освобождением Донбасса. В 2022-м возглавил его — после героической гибели «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае того же года лично получил из рук президента Владимира Путина звезду Героя России. Пока еще действующий полпред Владимир Якушев переходит в Совет Федерации. Также он в ближайшее время станет полновесным секретарем генсовета «Единой России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер парламента ДНР Артем Жога, о назначении которого новым полпредом президента РФ в УрФО будет объявлено в ближайшее время, прошел финальные согласования в Кремле. Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомые с ситуацией. «Жога у [главы администрации президента Антона] Вайно. Потом — выше», — поделился один из собеседников. По его данным, указ о назначении якобы уже подписан. Второй источник агентства в политическом истеблишменте Екатеринбурга (там находится штаб-квартира полпреда) заявил, что тоже слышал про подписание указа, но уточнил, что не видел его. На портале правовой информации документа пока нет. О том, что Жога может возглавить уральское полпредство, URA.RU первым сообщило 18 сентября. Жоге 49 лет. До 2014 года занимался бизнесом, потом вместе с сыном Владимиром вступил в разведбатальон «Спарта», занимавшийся освобождением Донбасса. В 2022-м возглавил его — после героической гибели «Вохи» (позывной Владимира Жоги), в мае того же года лично получил из рук президента Владимира Путина звезду Героя России. Пока еще действующий полпред Владимир Якушев переходит в Совет Федерации. Также он в ближайшее время станет полновесным секретарем генсовета «Единой России».