У губернатора Куйвашева появится новый советник

Свердловский замгубернатора Чайников после отставки станет советником Куйвашева

26 сентября 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

У Евгения Куйвашева меняется ключевой зам Фото: Размик Закарян © URA.RU Замгубернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников после отставки займет пост советника главы региона Евгения Куйвашева. Как стало известно URA.RU, его последний рабочий день в правительстве будет 4 октября. «Чайников станет советником губернатора на оплачиваемой основе. Дорабатывает до 4 октября», — поделился осведомленный собеседник. Сам Чайников в ответ на просьбу корреспондента прокомментировать информацию сказал: «А в чем сомнения?» В департаменте информполитики заявили, что замгубернатора продолжает осуществлять должностные обязанности. О том, что он может покинуть пост в ближайшее время, URA.RU сообщило 22 сентября. Источники агентства сообщали, что Чайникову подобрали должность с более размеренным графиком и при этом достойной зарплатой. Пост замгубернатора в свердловском правительстве Чайников занял в 2018 году, а до этого шесть лет возглавлял областной избирком. С Куйвашевым они знакомы с начала 2000-х, когда вместе работали в поселке Пойковский в ХМАО: Куйвашпев был мэром, а Чайников руководил местным отделом милиции. Став губернатором в 2012 году, Куйвашев пригласил товарища на работу в Свердловскую область. Преемником Чайникова называют его молодого заместителя Ивана Детченю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замгубернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников после отставки займет пост советника главы региона Евгения Куйвашева. Как стало известно URA.RU, его последний рабочий день в правительстве будет 4 октября. «Чайников станет советником губернатора на оплачиваемой основе. Дорабатывает до 4 октября», — поделился осведомленный собеседник. Сам Чайников в ответ на просьбу корреспондента прокомментировать информацию сказал: «А в чем сомнения?» В департаменте информполитики заявили, что замгубернатора продолжает осуществлять должностные обязанности. О том, что он может покинуть пост в ближайшее время, URA.RU сообщило 22 сентября. Источники агентства сообщали, что Чайникову подобрали должность с более размеренным графиком и при этом достойной зарплатой. Пост замгубернатора в свердловском правительстве Чайников занял в 2018 году, а до этого шесть лет возглавлял областной избирком. С Куйвашевым они знакомы с начала 2000-х, когда вместе работали в поселке Пойковский в ХМАО: Куйвашпев был мэром, а Чайников руководил местным отделом милиции. Став губернатором в 2012 году, Куйвашев пригласил товарища на работу в Свердловскую область. Преемником Чайникова называют его молодого заместителя Ивана Детченю.