25 сентября 2024

У губернатора Куйвашева появится новый советник

Свердловский замгубернатора Чайников после отставки станет советником Куйвашева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка губернатора Евгения Куйвашева в Верхнюю Салду. Верхняя Салда, куйвашев евгений
У Евгения Куйвашева меняется ключевой зам Фото:

Замгубернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников после отставки займет пост советника главы региона Евгения Куйвашева. Как стало известно URA.RU, его последний рабочий день в правительстве будет 4 октября.

«Чайников станет советником губернатора на оплачиваемой основе. Дорабатывает до 4 октября», — поделился осведомленный собеседник. Сам Чайников в ответ на просьбу корреспондента прокомментировать информацию сказал: «А в чем сомнения?» В департаменте информполитики заявили, что замгубернатора продолжает осуществлять должностные обязанности.

О том, что он может покинуть пост в ближайшее время, URA.RU сообщило 22 сентября. Источники агентства сообщали, что Чайникову подобрали должность с более размеренным графиком и при этом достойной зарплатой.

Пост замгубернатора в свердловском правительстве Чайников занял в 2018 году, а до этого шесть лет возглавлял областной избирком. С Куйвашевым они знакомы с начала 2000-х, когда вместе работали в поселке Пойковский в ХМАО: Куйвашпев был мэром, а Чайников руководил местным отделом милиции. Став губернатором в 2012 году, Куйвашев пригласил товарища на работу в Свердловскую область. Преемником Чайникова называют его молодого заместителя Ивана Детченю.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замгубернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников после отставки займет пост советника главы региона Евгения Куйвашева. Как стало известно URA.RU, его последний рабочий день в правительстве будет 4 октября. «Чайников станет советником губернатора на оплачиваемой основе. Дорабатывает до 4 октября», — поделился осведомленный собеседник. Сам Чайников в ответ на просьбу корреспондента прокомментировать информацию сказал: «А в чем сомнения?» В департаменте информполитики заявили, что замгубернатора продолжает осуществлять должностные обязанности. О том, что он может покинуть пост в ближайшее время, URA.RU сообщило 22 сентября. Источники агентства сообщали, что Чайникову подобрали должность с более размеренным графиком и при этом достойной зарплатой. Пост замгубернатора в свердловском правительстве Чайников занял в 2018 году, а до этого шесть лет возглавлял областной избирком. С Куйвашевым они знакомы с начала 2000-х, когда вместе работали в поселке Пойковский в ХМАО: Куйвашпев был мэром, а Чайников руководил местным отделом милиции. Став губернатором в 2012 году, Куйвашев пригласил товарища на работу в Свердловскую область. Преемником Чайникова называют его молодого заместителя Ивана Детченю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...