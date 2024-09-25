Почему популярных в Москве электробусов почти нет в регионах

Электробусы улучшили, чтобы они могли работать в регионах с суровым климатом
© Служба новостей «URA.RU»
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За время работы электробусов в Москве их запас хода удвоился
За время работы электробусов в Москве их запас хода удвоился Фото:

Электробусы, которые курсируют по Москве, смогут работать в северных регионах России. Развитие производства пассажирского транспорта на электрическом ходу премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с генеральным директором КамАЗа Сергеем Когогиным. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов пояснил URA.RU, что тиражировать столичный опыт использования электробусов в регионы мешает не суровый климат, а отсутствие инфраструктуры.

Опасения, что при использовании электробусов в холодные зимние дни могут возникнуть проблемы, не подтверждаются, комментирует Илья Зотов. По его словам, сегодня качество электродвигателей позволяет работать в таких условиях.

«Можно посмотреть на речные электросуда в Москве, они без проблем работали в —25. Электробусы тоже работали в самые суровые морозы, например в Норильске», — отметил эксперт.

В целом качество батарей за шестилетний период использования электробусов в российской столице выросло, их запас хода без подзарядки увеличился вдвое. Ожидается, что в дальнейшем показатель будет только расти. В России запущены два завода по производству аккумуляторов, в планах через три года выпускать все электробусы с отечественными батареями, а не с китайскими, как сейчас.

«Чтобы запускать электробусы, надо создавать парк и строить зарядную инфраструктуру. Это довольно дорого, поэтому сначала должны появиться соответствующие программы», — пояснил Илья Зотов.

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Электробусы, которые курсируют по Москве, смогут работать в северных регионах России. Развитие производства пассажирского транспорта на электрическом ходу премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с генеральным директором КамАЗа Сергеем Когогиным. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов пояснил URA.RU, что тиражировать столичный опыт использования электробусов в регионы мешает не суровый климат, а отсутствие инфраструктуры. Опасения, что при использовании электробусов в холодные зимние дни могут возникнуть проблемы, не подтверждаются, комментирует Илья Зотов. По его словам, сегодня качество электродвигателей позволяет работать в таких условиях. В целом качество батарей за шестилетний период использования электробусов в российской столице выросло, их запас хода без подзарядки увеличился вдвое. Ожидается, что в дальнейшем показатель будет только расти. В России запущены два завода по производству аккумуляторов, в планах через три года выпускать все электробусы с отечественными батареями, а не с китайскими, как сейчас. «Чтобы запускать электробусы, надо создавать парк и строить зарядную инфраструктуру. Это довольно дорого, поэтому сначала должны появиться соответствующие программы», — пояснил Илья Зотов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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