Уничтожение ТЭС на Украине и «единственный выход» из конфликта: о чем говорил Зеленский в ООН

Зеленский: на Украине уничтожены почти все ТЭС и ГЭС

25 сентября 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский выступил с докладом на Генассамблее ООН Фото: Официальный сайт президента Украины Сегодня 25 сентября 2024 года на Генассамблее ООН выступил лидер Украины Владимир Зеленский. В ходе доклада он заявил, что Россия уничтожила все тепловые электростанции и большую часть гидроэлектростанций в стране. Зеленский также обозначил собственный мирный план, который считает единственным выходом из конфликта. Главные заявления Зеленского в ООН — в материале URA.RU. Уничтожение энергетической инфраструктуры Владимир Зеленский заявил, что РФ целенаправленно уничтожила все тепловые и часть гидроэлектростанций Украины. Это является частью стратегии по дестабилизации ситуации в стране. По словам Зеленского, удары не случайны, это преднамеренные атаки на энергетическую инфраструктуру. Они направлены на подрыв работы всей энергосистемы Украины. Единственный выход из конфликта Во время выступления Зеленский представил свой мирный план, который, по его словам, является наилучшей и самой полной возможностью для мира на Украине. План учитывает потребности всех сторон и не имеет права вето. «Формула мира может это сделать. И еще раз, в ней нет права вето, поэтому это наилучшая возможность для мира, все равны, и она эффективна и всеохватна», — заявил Зеленский. Право вето ООН не способно остановить конфликт с Россией Украинский лидер заявил, что право вето ООН неспособно остановить конфликт с Россией. По его словам, альтернативы по переговорам с РФ, которые предлагают другие страны, также бессильны приблизить конец противостояния Киева и Москвы, так как они игнорируют интересы Украины. Критика партнеров России Лидер Украины с трибуны ООН обвинил Китай и Бразилию в подготовке вторжения в другие страны, из-за того, что они не поддерживают его формулу мира. Он заявил, что они пытаются игнорировать интересы Украины и дают российскому президенту Владимиру Путину политическое пространство для продолжения СВО. Угроза ядерного инцидента на Запорожской АЭС Зеленский подчеркнул, что Запорожская АЭС, которая является крупнейшей в Европе, занята российскими войсками и находится под угрозой ядерного инцидента. Он призвал международное сообщество принять меры для предотвращения возможной катастрофы. Обвинения в адрес Северной Кореи и Ирана В завершение своего доклада украинский лидер обвинил Северную Корею и Иран в оказании военной помощи России. По его словам, это показательный выбор друзей, который свидетельствует о поддержке этих стран политики агрессии и нарушения международного права. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня 25 сентября 2024 года на Генассамблее ООН выступил лидер Украины Владимир Зеленский. В ходе доклада он заявил, что Россия уничтожила все тепловые электростанции и большую часть гидроэлектростанций в стране. Зеленский также обозначил собственный мирный план, который считает единственным выходом из конфликта. Главные заявления Зеленского в ООН — в материале URA.RU. Владимир Зеленский заявил, что РФ целенаправленно уничтожила все тепловые и часть гидроэлектростанций Украины. Это является частью стратегии по дестабилизации ситуации в стране. По словам Зеленского, удары не случайны, это преднамеренные атаки на энергетическую инфраструктуру. Они направлены на подрыв работы всей энергосистемы Украины. Во время выступления Зеленский представил свой мирный план, который, по его словам, является наилучшей и самой полной возможностью для мира на Украине. План учитывает потребности всех сторон и не имеет права вето. «Формула мира может это сделать. И еще раз, в ней нет права вето, поэтому это наилучшая возможность для мира, все равны, и она эффективна и всеохватна», — заявил Зеленский. Украинский лидер заявил, что право вето ООН неспособно остановить конфликт с Россией. По его словам, альтернативы по переговорам с РФ, которые предлагают другие страны, также бессильны приблизить конец противостояния Киева и Москвы, так как они игнорируют интересы Украины. Лидер Украины с трибуны ООН обвинил Китай и Бразилию в подготовке вторжения в другие страны, из-за того, что они не поддерживают его формулу мира. Он заявил, что они пытаются игнорировать интересы Украины и дают российскому президенту Владимиру Путину политическое пространство для продолжения СВО. Зеленский подчеркнул, что Запорожская АЭС, которая является крупнейшей в Европе, занята российскими войсками и находится под угрозой ядерного инцидента. Он призвал международное сообщество принять меры для предотвращения возможной катастрофы. В завершение своего доклада украинский лидер обвинил Северную Корею и Иран в оказании военной помощи России. По его словам, это показательный выбор друзей, который свидетельствует о поддержке этих стран политики агрессии и нарушения международного права.