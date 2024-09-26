Льготная ипотека разогнала цены на жилье в Екатеринбурге и Челябинске

Льготная ипотека привела к дисбалансу цен на рынке недвижимости как минимум в 11 регионах России. Среди них оказались Свердловская и Челябинская области. Об этом сообщает Счетная палата.
«Льготные кредиты и ипотека повысили спрос на недвижимость. Это привело к росту цен на новостройки. Также сформировался дисбаланс цен на строящееся и готовое жилье. В некоторых регионах, в перечень которых вошли Свердловская и Челябинская области, ценовой разрыв находится в диапазоне 30—60 процентов», — заявляет РБК, ссылаясь на аналитические материалы Счетной палаты.
Аудиторы отмечают, что рост цен на недвижимость спровоцировали не только программы социальной поддержки, но и в большей степени, сами застройщики, которые на пике кризиса 2022 года предлагали ипотеку по льготным условиям. Увеличение доходов населения также стал фактором роста цен на жилье.
В Екатеринбурге средняя цена новостроек с начала сентября выросла на 0,5%, однако эксперты ожидали, что рост стоимости замедлится существеннее. Средняя стоимость квадратного метра в Екатеринбурге составляет 154 тысячи рублей.
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