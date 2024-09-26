Льготная ипотека разогнала цены на жилье в Екатеринбурге и Челябинске

26 сентября 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Льготные кредиты повысили спрос на жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Льготная ипотека привела к дисбалансу цен на рынке недвижимости как минимум в 11 регионах России. Среди них оказались Свердловская и Челябинская области. Об этом сообщает Счетная палата. «Льготные кредиты и ипотека повысили спрос на недвижимость. Это привело к росту цен на новостройки. Также сформировался дисбаланс цен на строящееся и готовое жилье. В некоторых регионах, в перечень которых вошли Свердловская и Челябинская области, ценовой разрыв находится в диапазоне 30—60 процентов», — заявляет РБК, ссылаясь на аналитические материалы Счетной палаты. Аудиторы отмечают, что рост цен на недвижимость спровоцировали не только программы социальной поддержки, но и в большей степени, сами застройщики, которые на пике кризиса 2022 года предлагали ипотеку по льготным условиям. Увеличение доходов населения также стал фактором роста цен на жилье. В Екатеринбурге средняя цена новостроек с начала сентября выросла на 0,5%, однако эксперты ожидали, что рост стоимости замедлится существеннее. Средняя стоимость квадратного метра в Екатеринбурге составляет 154 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Льготная ипотека привела к дисбалансу цен на рынке недвижимости как минимум в 11 регионах России. Среди них оказались Свердловская и Челябинская области. Об этом сообщает Счетная палата. «Льготные кредиты и ипотека повысили спрос на недвижимость. Это привело к росту цен на новостройки. Также сформировался дисбаланс цен на строящееся и готовое жилье. В некоторых регионах, в перечень которых вошли Свердловская и Челябинская области, ценовой разрыв находится в диапазоне 30—60 процентов», — заявляет РБК, ссылаясь на аналитические материалы Счетной палаты. Аудиторы отмечают, что рост цен на недвижимость спровоцировали не только программы социальной поддержки, но и в большей степени, сами застройщики, которые на пике кризиса 2022 года предлагали ипотеку по льготным условиям. Увеличение доходов населения также стал фактором роста цен на жилье. В Екатеринбурге средняя цена новостроек с начала сентября выросла на 0,5%, однако эксперты ожидали, что рост стоимости замедлится существеннее. Средняя стоимость квадратного метра в Екатеринбурге составляет 154 тысячи рублей.