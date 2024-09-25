25 сентября 2024

Алаудинов записал видеообращение по поводу Курской области

Алаудинов: ВС России подбили М113, три пикапа и минометы ВСУ под Курском
© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов доложил об обстановке в регионе
Алаудинов доложил об обстановке в регионе Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские бойцы уничтожили бронетранспортер М113, несколько миномётов и пикапов, а также «одно орудие» под Курском. На ряде участков украинские солдаты бросают позиции и отступают, рассказал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«За сегодня ребята у нас подбили один М113. В общей сложности — три пикапа, одно орудие, ну и пару минометов», — заявил Алаудинов на видео, опубликованном в его telegram-канале. По словам военного, ВСУ на некоторых участках оказался «в очень тяжелом состоянии».

Ранее Алаудинов предрек обрушение фронта ВСУ в Донбассе. По его словам, российская армия набирает темпы наступления. Что касается Курской области, то генерал-майор считает, что армия Украины попытается действовать более агрессивно, поскольку нуждается в пиаре на фоне визита президента страны Владимира Зеленского в США.

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Российские бойцы уничтожили бронетранспортер М113, несколько миномётов и пикапов, а также «одно орудие» под Курском. На ряде участков украинские солдаты бросают позиции и отступают, рассказал замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «За сегодня ребята у нас подбили один М113. В общей сложности — три пикапа, одно орудие, ну и пару минометов», — заявил Алаудинов на видео, опубликованном в его telegram-канале. По словам военного, ВСУ на некоторых участках оказался «в очень тяжелом состоянии». Ранее Алаудинов предрек обрушение фронта ВСУ в Донбассе. По его словам, российская армия набирает темпы наступления. Что касается Курской области, то генерал-майор считает, что армия Украины попытается действовать более агрессивно, поскольку нуждается в пиаре на фоне визита президента страны Владимира Зеленского в США.
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