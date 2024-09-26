СК объяснил, почему не удается установить загадочную смерть детей от пельменей

Почему погибли четверо детей в поселке Красная Сопка Красноярского края, станет известно только через месяц. Точные причины установят после проведения судмедэкспертиз.
«Мы ожидаем результаты судебно-медицинских экспертиз с целью определения точных причин смерти детей. <…> Судебно-медицинские экспертизы в подобных случаях делаются около месяца», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Информацию об этом передает ТАСС.
Отмечается, что в данном случае также необходимо проведение дополнительных исследований. Предварительные результаты судебно-медицинских экспертиз показали отравление из-за воздействия неустановленного токсического вещества.
В СК РФ также отметили, что сейчас пытаются установить, какой именно токсин повлиял на смерть детей. Для этого в Красноярском краевом бюро судебно-медицинской экспертизы проводит судебно-химические экспертизы. Помимо этого в ГСУ СК по региону и Хакасии ожидают окончательные результаты исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности проб пищевых продуктов, изъятых из дома и магазина, где были куплены пельмени.
В Красноярском крае утром 21 сентября семья попала в больницу из-за отравления. Четверо детей погибли. Отмечается, что перед госпитализацией члены семьи ели пельмени и курицу из местного магазина.
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