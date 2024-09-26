СК объяснил, почему не удается установить загадочную смерть детей от пельменей

СК РФ: причина смерти четырех детей от пельменей будет известна через месяц
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В Красноярском крае из-за отравления неизвестным токсином погибли четверо детей, известно, что они ели пельмени
В Красноярском крае из-за отравления неизвестным токсином погибли четверо детей, известно, что они ели пельмени Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Почему погибли четверо детей в поселке Красная Сопка Красноярского края, станет известно только через месяц. Точные причины установят после проведения судмедэкспертиз.

«Мы ожидаем результаты судебно-медицинских экспертиз с целью определения точных причин смерти детей. <…> Судебно-медицинские экспертизы в подобных случаях делаются около месяца», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Информацию об этом передает ТАСС.

Отмечается, что в данном случае также необходимо проведение дополнительных исследований. Предварительные результаты судебно-медицинских экспертиз показали отравление из-за воздействия неустановленного токсического вещества.

В СК РФ также отметили, что сейчас пытаются установить, какой именно токсин повлиял на смерть детей. Для этого в Красноярском краевом бюро судебно-медицинской экспертизы проводит судебно-химические экспертизы. Помимо этого в ГСУ СК по региону и Хакасии ожидают окончательные результаты исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности проб пищевых продуктов, изъятых из дома и магазина, где были куплены пельмени.

В Красноярском крае утром 21 сентября семья попала в больницу из-за отравления. Четверо детей погибли. Отмечается, что перед госпитализацией члены семьи ели пельмени и курицу из местного магазина.

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Почему погибли четверо детей в поселке Красная Сопка Красноярского края, станет известно только через месяц. Точные причины установят после проведения судмедэкспертиз. «Мы ожидаем результаты судебно-медицинских экспертиз с целью определения точных причин смерти детей. <…> Судебно-медицинские экспертизы в подобных случаях делаются около месяца», — сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Информацию об этом передает ТАСС. Отмечается, что в данном случае также необходимо проведение дополнительных исследований. Предварительные результаты судебно-медицинских экспертиз показали отравление из-за воздействия неустановленного токсического вещества. В СК РФ также отметили, что сейчас пытаются установить, какой именно токсин повлиял на смерть детей. Для этого в Красноярском краевом бюро судебно-медицинской экспертизы проводит судебно-химические экспертизы. Помимо этого в ГСУ СК по региону и Хакасии ожидают окончательные результаты исследований на санитарно-химические и микробиологические показатели безопасности проб пищевых продуктов, изъятых из дома и магазина, где были куплены пельмени. В Красноярском крае утром 21 сентября семья попала в больницу из-за отравления. Четверо детей погибли. Отмечается, что перед госпитализацией члены семьи ели пельмени и курицу из местного магазина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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