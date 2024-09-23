Четвертый ребенок умер из-за отравления неизвестным токсином в Красноярском крае

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Сообщалось, что перед отравлением дети употребляли пельмени
Сообщалось, что перед отравлением дети употребляли пельмени Фото:

Четвертый ребенок умер в Красноярском крае из-за отравления неизвестным токсином. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

«Четвертый ребенок скончался после отравления неустановленным веществом в Красноярском крае», — передает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру в своем telegram-канале. Подробности инцидента все еще выясняются.

URA.RU направило запрос в Прокуратуру Красноярского края по теме публикации. Ответ ожидается.

В Красноярском крае в селе Красная Сопка семья отравилась токсином, происхождение которого устанавливается. Женщина, которая вместе с семьей отравилась курицей и пельменями, оказалась на девятом месяце беременности.

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Четвертый ребенок умер в Красноярском крае из-за отравления неизвестным токсином. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. «Четвертый ребенок скончался после отравления неустановленным веществом в Красноярском крае», — передает РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру в своем telegram-канале. Подробности инцидента все еще выясняются. URA.RU направило запрос в Прокуратуру Красноярского края по теме публикации. Ответ ожидается. В Красноярском крае в селе Красная Сопка семья отравилась токсином, происхождение которого устанавливается. Женщина, которая вместе с семьей отравилась курицей и пельменями, оказалась на девятом месяце беременности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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