Стало известно состояние пострадавших пермяков на пожаре в поселке Уральский

Медики доставили пострадавших в больницу
В результате пожара в поселке Уральский Пермского края пострадали три человека. Все они были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
«Пострадали двое мужчин и одна женщина. Мужчины находятся в удовлетворительном состоянии, а женщина в состоянии средней тяжести. Всем оказывается необходимая медпомощь и лечение», — уточнили в минздраве.
Пожар в поселке Уральский произошел вечером 25 сентября. Огонь быстро охватил двухэтажный деревянный дом. После того, как пожар был потушен, стало известно, что в огне погибли четыре человека.
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