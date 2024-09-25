25 сентября 2024

Стало известно состояние пострадавших пермяков на пожаре в поселке Уральский

Пострадавшие на пожаре в поселке Уральский находятся в больнице
© Служба новостей «URA.RU»
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Медики доставили пострадавших в больницу
Медики доставили пострадавших в больницу Фото:

В результате пожара в поселке Уральский Пермского края пострадали три человека. Все они были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.

«Пострадали двое мужчин и одна женщина. Мужчины находятся в удовлетворительном состоянии, а женщина в состоянии средней тяжести. Всем оказывается необходимая медпомощь и лечение», — уточнили в минздраве.

Пожар в поселке Уральский произошел вечером 25 сентября. Огонь быстро охватил двухэтажный деревянный дом. После того, как пожар был потушен, стало известно, что в огне погибли четыре человека.

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В результате пожара в поселке Уральский Пермского края пострадали три человека. Все они были доставлены в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края. «Пострадали двое мужчин и одна женщина. Мужчины находятся в удовлетворительном состоянии, а женщина в состоянии средней тяжести. Всем оказывается необходимая медпомощь и лечение», — уточнили в минздраве. Пожар в поселке Уральский произошел вечером 25 сентября. Огонь быстро охватил двухэтажный деревянный дом. После того, как пожар был потушен, стало известно, что в огне погибли четыре человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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