Где в Тюмени потеплеют батареи 26 сентября

Отопительный сезон стартовал в Тюмени 23 сентября
В Тюмени 26 сентября тепло появится в Тюменской слободе, Рощино и на Московском тракте. Такая информация указана на сайте УСТЭК. Во всех домах батареи заработают 27 сентября.
«26 сентября отопление включат в районах Рощино, Бабарынка, Верхнем Бору, Маяке, Тюменской слободе, Московском тракте, Южном, Федюнинского, Червишевском тракте», — говорится в сообщении. Полный перечень адресов опубликован на сайте УСТЭК.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отопительный сезон начался 23 сентября. Первыми тепло получили жители Восточного района, КПД, центра города, Лесобазы, Ново-Патрушево.
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