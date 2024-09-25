25 сентября 2024

Где в Тюмени потеплеют батареи 26 сентября

В Тюмени 26 сентября включат отопление в Тюменской слободе
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопительный сезон стартовал в Тюмени 23 сентября
Отопительный сезон стартовал в Тюмени 23 сентября Фото:

В Тюмени 26 сентября тепло появится в Тюменской слободе, Рощино и на Московском тракте. Такая информация указана на сайте УСТЭК. Во всех домах батареи заработают 27 сентября.

«26 сентября отопление включат в районах Рощино, Бабарынка, Верхнем Бору, Маяке, Тюменской слободе, Московском тракте, Южном, Федюнинского, Червишевском тракте», — говорится в сообщении. Полный перечень адресов опубликован на сайте УСТЭК.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отопительный сезон начался 23 сентября. Первыми тепло получили жители Восточного района, КПД, центра города, Лесобазы, Ново-Патрушево.

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В Тюмени 26 сентября тепло появится в Тюменской слободе, Рощино и на Московском тракте. Такая информация указана на сайте УСТЭК. Во всех домах батареи заработают 27 сентября. «26 сентября отопление включат в районах Рощино, Бабарынка, Верхнем Бору, Маяке, Тюменской слободе, Московском тракте, Южном, Федюнинского, Червишевском тракте», — говорится в сообщении. Полный перечень адресов опубликован на сайте УСТЭК. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени отопительный сезон начался 23 сентября. Первыми тепло получили жители Восточного района, КПД, центра города, Лесобазы, Ново-Патрушево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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