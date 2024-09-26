Гибель геолога из Екатеринбурга в горах ЯНАО произошла в результате несчастного случая. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного управления следкома, и сообщили подробности, при которых произошла трагедия.
«Прибывшей на месте обнаружения тела следственно-оперативной группой проведены необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств гибели женщины. Предварительным осмотром тела не выявлены следы криминальной смерти», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Известно, что главный топограф АО «Уральская геологосъемочная экспедиция» прибыла на Ямал 20 сентября из Екатеринбурга. Вместе с водителем, 23 сентября они выехали в горы для проведения геологоразведочных работ. Прибыв на место, женщина ушла в горы, а водитель остался у машины. В это время резко ухудшилась погода, подул шквалистый ветер и пошел снег. В условленное время геолог к машине не вернулась, водитель отправился ее искать, но самостоятельные поиски результата не дали. Тогда он вернулся в лагерь геологов.
Сообщение о пропаже женщины было передано в «Ямалспас», после чего была организована спасательная экспедиция. Тело геолога нашли 25 сентября.
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