Ямальские следователи сообщили подробности гибели геолога из Екатеринбурга в горах. Фото

Гибель геолога из Екатеринбурга проверяют следователи ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В горах ЯНАО погибла геолог из Екатеринбурга
В горах ЯНАО погибла геолог из Екатеринбурга Фото:

Гибель геолога из Екатеринбурга в горах ЯНАО произошла в результате несчастного случая. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного управления следкома, и сообщили подробности, при которых произошла трагедия.

«Прибывшей на месте обнаружения тела следственно-оперативной группой проведены необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств гибели женщины. Предварительным осмотром тела не выявлены следы криминальной смерти», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Известно, что главный топограф АО «Уральская геологосъемочная экспедиция» прибыла на Ямал 20 сентября из Екатеринбурга. Вместе с водителем, 23 сентября они выехали в горы для проведения геологоразведочных работ. Прибыв на место, женщина ушла в горы, а водитель остался у машины. В это время резко ухудшилась погода, подул шквалистый ветер и пошел снег. В условленное время геолог к машине не вернулась, водитель отправился ее искать, но самостоятельные поиски результата не дали. Тогда он вернулся в лагерь геологов.

Сообщение о пропаже женщины было передано в «Ямалспас», после чего была организована спасательная экспедиция. Тело геолога нашли 25 сентября. 

Журнал работ, найденный спасателями
Журнал работ, найденный спасателями
Фото:
Тело геолога нашли спустя два дня после пропажи
Тело геолога нашли спустя два дня после пропажи
Фото:

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Гибель геолога из Екатеринбурга в горах ЯНАО произошла в результате несчастного случая. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили URA.RU в пресс-службе окружного управления следкома, и сообщили подробности, при которых произошла трагедия. «Прибывшей на месте обнаружения тела следственно-оперативной группой проведены необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств гибели женщины. Предварительным осмотром тела не выявлены следы криминальной смерти», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. Известно, что главный топограф АО «Уральская геологосъемочная экспедиция» прибыла на Ямал 20 сентября из Екатеринбурга. Вместе с водителем, 23 сентября они выехали в горы для проведения геологоразведочных работ. Прибыв на место, женщина ушла в горы, а водитель остался у машины. В это время резко ухудшилась погода, подул шквалистый ветер и пошел снег. В условленное время геолог к машине не вернулась, водитель отправился ее искать, но самостоятельные поиски результата не дали. Тогда он вернулся в лагерь геологов. Сообщение о пропаже женщины было передано в «Ямалспас», после чего была организована спасательная экспедиция. Тело геолога нашли 25 сентября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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