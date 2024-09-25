25 сентября 2024

В Челябинской области Covid-19 выявили у 500 человек

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рост заболеваемости Covid-19 среди челябинцев составил 19% за неделю
Рост заболеваемости Covid-19 среди челябинцев составил 19% за неделю Фото:

В Челябинской области коронавирусную инфекцию за неделю выявили у 500 пациентов. Об этом сообщила 26 сентября начальник эпидотдела областного Роспотребнадзора Раиса Косарева. Информацию передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной эпидобстановке.

«Мы отмечаем прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю в Челябинской области было зарегистрировано 500 случаев заболевания коронавирусом. Уровень заболеваемости низкий, но темпы роста наблюдаются», — передает корреспондент URA.RU слова Косаревой. За неделю число случаев коронавируса увеличилось на 19%.

Косарева отметила, что сезонный прирост заболеваемости ОРВИ и другими респираторными вирусами обычно начинался после выхода коллективов с новогодних каникул. Однако в последние два года наблюдается ранний подъем. Пик заболеваемости медики предполагают в октябре.

Из-за роста заболеваемости на карантин в челябинской области отправили классы в 149 школах, семь учреждений и вовсе полностью закрыли. Еще девять школ находятся на дистанционном обучении. С пневмонией в регионе госпитализированы 252 ребенка. 

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В Челябинской области коронавирусную инфекцию за неделю выявили у 500 пациентов. Об этом сообщила 26 сентября начальник эпидотдела областного Роспотребнадзора Раиса Косарева. Информацию передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной эпидобстановке. «Мы отмечаем прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю в Челябинской области было зарегистрировано 500 случаев заболевания коронавирусом. Уровень заболеваемости низкий, но темпы роста наблюдаются», — передает корреспондент URA.RU слова Косаревой. За неделю число случаев коронавируса увеличилось на 19%. Косарева отметила, что сезонный прирост заболеваемости ОРВИ и другими респираторными вирусами обычно начинался после выхода коллективов с новогодних каникул. Однако в последние два года наблюдается ранний подъем. Пик заболеваемости медики предполагают в октябре. Из-за роста заболеваемости на карантин в челябинской области отправили классы в 149 школах, семь учреждений и вовсе полностью закрыли. Еще девять школ находятся на дистанционном обучении. С пневмонией в регионе госпитализированы 252 ребенка. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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