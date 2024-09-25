В Челябинской области Covid-19 выявили у 500 человек

В Челябинской области коронавирусную инфекцию за неделю выявили у 500 пациентов. Об этом сообщила 26 сентября начальник эпидотдела областного Роспотребнадзора Раиса Косарева. Информацию передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной эпидобстановке.
«Мы отмечаем прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю в Челябинской области было зарегистрировано 500 случаев заболевания коронавирусом. Уровень заболеваемости низкий, но темпы роста наблюдаются», — передает корреспондент URA.RU слова Косаревой. За неделю число случаев коронавируса увеличилось на 19%.
Косарева отметила, что сезонный прирост заболеваемости ОРВИ и другими респираторными вирусами обычно начинался после выхода коллективов с новогодних каникул. Однако в последние два года наблюдается ранний подъем. Пик заболеваемости медики предполагают в октябре.
Из-за роста заболеваемости на карантин в челябинской области отправили классы в 149 школах, семь учреждений и вовсе полностью закрыли. Еще девять школ находятся на дистанционном обучении. С пневмонией в регионе госпитализированы 252 ребенка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!