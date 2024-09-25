25 сентября 2024

В 149 челябинских школах введен карантин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полностью на карантин закрыты семь челябинских школ, еще девять - на дистанте
Полностью на карантин закрыты семь челябинских школ, еще девять - на дистанте Фото:

В 149 школах Челябинской области часть классов отправлены на карантин, семь полностью закрыты из-за эпидобстановки. Как сообщил 26 сентября министр образования региона Виталий Литке, дополнительно девять школ переведены на дистанционное обучение. Информацию об этом корреспондент URA.RU передает с пресс-конференции.

«Карантин введен в 545 классах 149 школ — это 11 600 человек. По данным на 25 сентября, полностью закрыты на карантин семь образовательных учреждений, еще в девять переведены на дистанционный формат», — передает слова Литке корреспондент URA.RU. Основной причиной противоэпидемиологических мер стала заболеваемость ОРВИ.

Начальник эпидотдела челябинского Роспотребнадзора Раиса Косарева отметила, что рост заболеваемости внебольничной пневмонии в регионе цикличный. Он фиксируется раз в пять лет.

Общая цифра пациентов с вирусными респираторными заболеваниями в регионе составила 29 842 человека за неделю (прирост 26,3%). Среди взрослых число заболевших увеличилось на 32,2%, среди школьников — на 24%.

Ранее сообщалось о переводе пяти школ Челябинска на дистанционное обучение из-за пневмонии. Из-за роста заболеваемости врио главного санврача региона Владимир Ефремов подписал распоряжение, где указал рекомендации по карантину и масочному режиму в школах и больницах. 

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В 149 школах Челябинской области часть классов отправлены на карантин, семь полностью закрыты из-за эпидобстановки. Как сообщил 26 сентября министр образования региона Виталий Литке, дополнительно девять школ переведены на дистанционное обучение. Информацию об этом корреспондент URA.RU передает с пресс-конференции. «Карантин введен в 545 классах 149 школ — это 11 600 человек. По данным на 25 сентября, полностью закрыты на карантин семь образовательных учреждений, еще в девять переведены на дистанционный формат», — передает слова Литке корреспондент URA.RU. Основной причиной противоэпидемиологических мер стала заболеваемость ОРВИ. Начальник эпидотдела челябинского Роспотребнадзора Раиса Косарева отметила, что рост заболеваемости внебольничной пневмонии в регионе цикличный. Он фиксируется раз в пять лет. Общая цифра пациентов с вирусными респираторными заболеваниями в регионе составила 29 842 человека за неделю (прирост 26,3%). Среди взрослых число заболевших увеличилось на 32,2%, среди школьников — на 24%. Ранее сообщалось о переводе пяти школ Челябинска на дистанционное обучение из-за пневмонии. Из-за роста заболеваемости врио главного санврача региона Владимир Ефремов подписал распоряжение, где указал рекомендации по карантину и масочному режиму в школах и больницах. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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