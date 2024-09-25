25 сентября 2024

В Челябинской области 252 ребенка госпитализированы с пневмонией

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В основном медики госпитализируют маленьких детей с пневмонией
В основном медики госпитализируют маленьких детей с пневмонией Фото:

В больницы Челябинской области с пневмонией госпитализированы 252 ребенка. Об этом 26 сентября заявила министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной эпидобстановке.

«На данным момент 252 ребенка в регионе госпитализированы с пневмонией. Не могу сказать, что есть резкое увеличение заболеваемости в сравнении с последними годами, сейчас развернуто более 400 коек и это стандартное количество. Резервный фонд у нас также есть», — передает слова Колчинской корреспондент URA.RU.

В основном на круглосуточный стационар забирают маленьких детей, не способных самостоятельно сообщить о недомогании и своем состоянии, уточнила Колчинская. Также госпитализировать стараются ребят с сопутствующими заболеваниями. 

Начальник эпидотдела областного Роспотребнадзора Раиса Косарева отметила, что среди челябинцев официально зарегистрировано два случая внебольничной пневмонии. Притом рост заболеваемости такого типа в регионе цикличный. Он фиксируется раз в пять лет.

По данным на 25 сентября карантин введен в 149 челябинских школах, семь из них — полностью закрыты. Еще девять образовательных учреждений переведены на дистант. Притом за последнюю неделю в регионе респираторными инфекциями заболел 1641 пациент.

Из-за роста заболеваемости и случаев внебольничной пневмонии врио главного санврача региона ввел особые меры. В распоряжении указаны рекомендации по вводу масочного режима в больницах и изоляции контактных с больным пневмонией школьников.

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В больницы Челябинской области с пневмонией госпитализированы 252 ребенка. Об этом 26 сентября заявила министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская, передает корреспондент URA.RU с пресс-конференции, посвященной эпидобстановке. «На данным момент 252 ребенка в регионе госпитализированы с пневмонией. Не могу сказать, что есть резкое увеличение заболеваемости в сравнении с последними годами, сейчас развернуто более 400 коек и это стандартное количество. Резервный фонд у нас также есть», — передает слова Колчинской корреспондент URA.RU. В основном на круглосуточный стационар забирают маленьких детей, не способных самостоятельно сообщить о недомогании и своем состоянии, уточнила Колчинская. Также госпитализировать стараются ребят с сопутствующими заболеваниями.  Начальник эпидотдела областного Роспотребнадзора Раиса Косарева отметила, что среди челябинцев официально зарегистрировано два случая внебольничной пневмонии. Притом рост заболеваемости такого типа в регионе цикличный. Он фиксируется раз в пять лет. По данным на 25 сентября карантин введен в 149 челябинских школах, семь из них — полностью закрыты. Еще девять образовательных учреждений переведены на дистант. Притом за последнюю неделю в регионе респираторными инфекциями заболел 1641 пациент. Из-за роста заболеваемости и случаев внебольничной пневмонии врио главного санврача региона ввел особые меры. В распоряжении указаны рекомендации по вводу масочного режима в больницах и изоляции контактных с больным пневмонией школьников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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