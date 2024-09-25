25 сентября 2024

В Тюмени цены на бензин установили новый исторический максимум

© Служба новостей «URA.RU»
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Цена на бензин растет еженедельно
Цена на бензин растет еженедельно Фото:

Средняя стоимость бензина марки АИ-95 в Тюмени выросла до 58 рублей. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Fuelprices. В сентябре 2023 года в городе был зафиксирован исторический максимум, когда цена на топливо доходила до 56 рублей 70 копеек.

«Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-95 — 58 рублей 00 копеек», — указано на сервисе. Такие данные актуальны на 23 сентября.

Цена топлива марки АИ-92 также превысила показатели прошлого года. В 2023 году исторический максимум был зафиксирован на отметке 51 рубль 60 копеек за литр. Данные от 23 сентября 2024 года установили новый рекорд — 52 рубля 65 копеек.

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Средняя стоимость бензина марки АИ-95 в Тюмени выросла до 58 рублей. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Fuelprices. В сентябре 2023 года в городе был зафиксирован исторический максимум, когда цена на топливо доходила до 56 рублей 70 копеек. «Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-95 — 58 рублей 00 копеек», — указано на сервисе. Такие данные актуальны на 23 сентября. Цена топлива марки АИ-92 также превысила показатели прошлого года. В 2023 году исторический максимум был зафиксирован на отметке 51 рубль 60 копеек за литр. Данные от 23 сентября 2024 года установили новый рекорд — 52 рубля 65 копеек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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