В Тюмени цены на бензин установили новый исторический максимум

Средняя стоимость бензина марки АИ-95 в Тюмени выросла до 58 рублей. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Fuelprices. В сентябре 2023 года в городе был зафиксирован исторический максимум, когда цена на топливо доходила до 56 рублей 70 копеек.
«Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-95 — 58 рублей 00 копеек», — указано на сервисе. Такие данные актуальны на 23 сентября.
Цена топлива марки АИ-92 также превысила показатели прошлого года. В 2023 году исторический максимум был зафиксирован на отметке 51 рубль 60 копеек за литр. Данные от 23 сентября 2024 года установили новый рекорд — 52 рубля 65 копеек.
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