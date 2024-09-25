Заксобрание изменило структуру правительства Челябинской области

26 сентября 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

В челябинском правительстве появились посты зампредов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Депутаты областного парламента одобрили появление новых должностей в правительстве Челябинской области. За внесенный по инициативе губернатора Алексея Текслера законопроект проголосовали на заседании 26 сентября сразу в трех чтениях, передает корреспондент URA.RU. «Проект закона Челябинской области „О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Челябинской области“ разработан с целью внесения следующих изменений в Устав (Основной Закон) Челябинской области. Устанавливаются государственные должности „заместитель председателя Правительства Челябинской области“ и „заместитель председателя Правительства Челябинской области — министр“, в том числе определяется порядок назначения на указанные государственные должности и освобождения от указанных должностей», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. «Спасибо. Закон принят», — констатировал спикер СЗО Олег Гербер, оценив результаты голосования. По мнению разработчиков, изменения структуры правительства позволят сделать более эффективным межведомственное взаимодействие региональных ведомств. Дополнительных расходов областного бюджета нововведение не потребует. «Перезагрузка» региональной власти началась после выборов 7—8 сентября. На первом заседании правительства региона 23 сентября губернатор Алексей Текслер распределил полномочия между своими заместителями. Предыдущий состав правительства ушел в отставку 20 сентября после выборов губернатора и прошедшей инаугурации Текслера. Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. Ему отдали предпочтение 81,28% избирателей, принявших участие в голосовании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты областного парламента одобрили появление новых должностей в правительстве Челябинской области. За внесенный по инициативе губернатора Алексея Текслера законопроект проголосовали на заседании 26 сентября сразу в трех чтениях, передает корреспондент URA.RU. «Проект закона Челябинской области „О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Челябинской области“ разработан с целью внесения следующих изменений в Устав (Основной Закон) Челябинской области. Устанавливаются государственные должности „заместитель председателя Правительства Челябинской области“ и „заместитель председателя Правительства Челябинской области — министр“, в том числе определяется порядок назначения на указанные государственные должности и освобождения от указанных должностей», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту. «Спасибо. Закон принят», — констатировал спикер СЗО Олег Гербер, оценив результаты голосования. По мнению разработчиков, изменения структуры правительства позволят сделать более эффективным межведомственное взаимодействие региональных ведомств. Дополнительных расходов областного бюджета нововведение не потребует. «Перезагрузка» региональной власти началась после выборов 7—8 сентября. На первом заседании правительства региона 23 сентября губернатор Алексей Текслер распределил полномочия между своими заместителями. Предыдущий состав правительства ушел в отставку 20 сентября после выборов губернатора и прошедшей инаугурации Текслера. Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. Ему отдали предпочтение 81,28% избирателей, принявших участие в голосовании.