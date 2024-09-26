Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что не будет признавать вину и просить Путина о помиловании

Игорь Гиркин-Стрелков, экс-министр обороны ДНР не собирается признавать вину и просить президента России Владимира Путина о помиловании. Мужчина также отметил, что слухи о том, что он договаривается об отправке на спецоперацию — ложны.
«Ни признавать вину, ни просить президента о помиловании я не буду», — заявил Гиркин-Стрелков. Об этом экс-министр обороны ДНР заявил в разговоре с RTVI.
Он отметил, что признание вины или просьба о помиловании — единственное, что может отправить его на СВО. Поэтому слухи о возможных попытках договориться об отправке на специальную военную операцию — ложны. Гиркин-Стрелков подчеркнул, что в колонии «с заключенными никто не договаривается».
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужден за экстремизм в начале 2024 года. 25 января Мосгорсуд вынес приговор, согласно которому он должен отбыть четыре года в колонии общего режима. Стрелков уже пытался уехать из СИЗО для участия в спецоперации на Украине, но ему было отказано.
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