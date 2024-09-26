Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что не будет признавать вину и просить Путина о помиловании

Игорь Гиркин-Стрелков: признавать вину, просить Путина о помиловании я не буду
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Гиркин-Стрелков не собирается признавать вину или просить Путина о помиловании
Гиркин-Стрелков не собирается признавать вину или просить Путина о помиловании Фото:
новость из сюжета
Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме

Игорь Гиркин-Стрелков, экс-министр обороны ДНР не собирается признавать вину и просить президента России Владимира Путина о помиловании. Мужчина также отметил, что слухи о том, что он договаривается об отправке на спецоперацию — ложны. 

«Ни признавать вину, ни просить президента о помиловании я не буду», — заявил Гиркин-Стрелков. Об этом экс-министр обороны ДНР заявил в разговоре с RTVI.

Он отметил, что признание вины или просьба о помиловании — единственное, что может отправить его на СВО. Поэтому слухи о возможных попытках договориться об отправке на специальную военную операцию — ложны. Гиркин-Стрелков подчеркнул, что в колонии «с заключенными никто не договаривается».

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужден за экстремизм в начале 2024 года. 25 января Мосгорсуд вынес приговор, согласно которому он должен отбыть четыре года в колонии общего режима. Стрелков уже пытался уехать из СИЗО для участия в спецоперации на Украине, но ему было отказано.

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Игорь Гиркин-Стрелков, экс-министр обороны ДНР не собирается признавать вину и просить президента России Владимира Путина о помиловании. Мужчина также отметил, что слухи о том, что он договаривается об отправке на спецоперацию — ложны.  «Ни признавать вину, ни просить президента о помиловании я не буду», — заявил Гиркин-Стрелков. Об этом экс-министр обороны ДНР заявил в разговоре с RTVI. Он отметил, что признание вины или просьба о помиловании — единственное, что может отправить его на СВО. Поэтому слухи о возможных попытках договориться об отправке на специальную военную операцию — ложны. Гиркин-Стрелков подчеркнул, что в колонии «с заключенными никто не договаривается». Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), осужден за экстремизм в начале 2024 года. 25 января Мосгорсуд вынес приговор, согласно которому он должен отбыть четыре года в колонии общего режима. Стрелков уже пытался уехать из СИЗО для участия в спецоперации на Украине, но ему было отказано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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