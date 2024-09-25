В Челябинской области заморозки задержатся до конца сентября

Ночные заморозки в Челябинской области продлятся до конца сентября. Как сообщил 26 сентября региональный гидрометеоцентр (ЦГМС) ночью температура воздуха будет опускаться до трех градусов ниже нуля.
«Ночью 27 и 28 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — сообщили в ЦГМС. Температура достигнет отметки минус три градуса.
В ведомстве также сообщили про высокую пожарную опасность, которая будет наблюдаться с 27 по 29 сентября в некоторых районах области. Там сохраняется четвертый класс горимости леса по региональной шкале.
Заморозки в Челябинскую область пришли 24 сентября. Тогда жители поселка Межевой в Саткинском районе заметили замерзшие посадки в огородах и иней на машине. В прогнозе на 25 и 26 сентября от синоптиков было предупреждение о задержке ночных минусовых температур на территории региона.
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