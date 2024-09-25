25 сентября 2024

В Челябинской области заморозки задержатся до конца сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки в Челябинской области продолжаются с 24 сентября
Заморозки в Челябинской области продолжаются с 24 сентября Фото:

Ночные заморозки в Челябинской области продлятся до конца сентября. Как сообщил 26 сентября региональный гидрометеоцентр (ЦГМС) ночью температура воздуха будет опускаться до трех градусов ниже нуля.

«Ночью 27 и 28 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — сообщили в ЦГМС. Температура достигнет отметки минус три градуса.

В ведомстве также сообщили про высокую пожарную опасность, которая будет наблюдаться с 27 по 29 сентября в некоторых районах области. Там сохраняется четвертый класс горимости леса по региональной шкале.

Заморозки в Челябинскую область пришли 24 сентября. Тогда жители поселка Межевой в Саткинском районе заметили замерзшие посадки в огородах и иней на машине. В прогнозе на 25 и 26 сентября от синоптиков было предупреждение о задержке ночных минусовых температур на территории региона.

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Ночные заморозки в Челябинской области продлятся до конца сентября. Как сообщил 26 сентября региональный гидрометеоцентр (ЦГМС) ночью температура воздуха будет опускаться до трех градусов ниже нуля. «Ночью 27 и 28 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы», — сообщили в ЦГМС. Температура достигнет отметки минус три градуса. В ведомстве также сообщили про высокую пожарную опасность, которая будет наблюдаться с 27 по 29 сентября в некоторых районах области. Там сохраняется четвертый класс горимости леса по региональной шкале. Заморозки в Челябинскую область пришли 24 сентября. Тогда жители поселка Межевой в Саткинском районе заметили замерзшие посадки в огородах и иней на машине. В прогнозе на 25 и 26 сентября от синоптиков было предупреждение о задержке ночных минусовых температур на территории региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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