Роспотребнадзор поставил точку в деле о смерти детей после поедания пельменей

Роспотребнадзор: в пельменях, после поедания которых умерли дети, токсинов нет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Красноярском крае из-за отравления неизвестным токсином погибли четверо детей, родители заявили, что семья ела пельмени
В Красноярском крае из-за отравления неизвестным токсином погибли четверо детей, родители заявили, что семья ела пельмени Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

Лабораторные исследования продуктов из магазина «Олимп», расположенного в поселке Красная Сопка Назаровского района, подтвердили их соответствие всем санитарно-химическим нормам. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«Результаты показали, что продукция соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям», — уточнила пресс-служба Управления Роспотребнадзора в своем telegram-канале. В ходе проверки были отобраны пробы всех партий реализуемой продукции, включая пельмени и курицу. Отмечается, что выборка для исследования охватила все партии товаров, представленных в продаже, что гарантирует объективность и всесторонность проведенной проверки.

В Красноярском крае утром 21 сентября семья была госпитализирована из-за отравления. Четверых детей спасти не удалось. Отмечается, что перед госпитализацией члены семьи ели пельмени и курицу, купленные в местном магазине.

Точная причина смерти станет известна после проведения судмедэкспертиз. Результаты будут известны через месяц. Также ходе обысков в доме отравившейся семьи нашли неизвестное вещество, передает VSE24.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лабораторные исследования продуктов из магазина «Олимп», расположенного в поселке Красная Сопка Назаровского района, подтвердили их соответствие всем санитарно-химическим нормам. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. «Результаты показали, что продукция соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям», — уточнила пресс-служба Управления Роспотребнадзора в своем telegram-канале. В ходе проверки были отобраны пробы всех партий реализуемой продукции, включая пельмени и курицу. Отмечается, что выборка для исследования охватила все партии товаров, представленных в продаже, что гарантирует объективность и всесторонность проведенной проверки. В Красноярском крае утром 21 сентября семья была госпитализирована из-за отравления. Четверых детей спасти не удалось. Отмечается, что перед госпитализацией члены семьи ели пельмени и курицу, купленные в местном магазине. Точная причина смерти станет известна после проведения судмедэкспертиз. Результаты будут известны через месяц. Также ходе обысков в доме отравившейся семьи нашли неизвестное вещество, передает VSE24.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...