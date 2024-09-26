Роспотребнадзор поставил точку в деле о смерти детей после поедания пельменей

Лабораторные исследования продуктов из магазина «Олимп», расположенного в поселке Красная Сопка Назаровского района, подтвердили их соответствие всем санитарно-химическим нормам. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
«Результаты показали, что продукция соответствует всем обязательным требованиям по санитарно-химическим показателям», — уточнила пресс-служба Управления Роспотребнадзора в своем telegram-канале. В ходе проверки были отобраны пробы всех партий реализуемой продукции, включая пельмени и курицу. Отмечается, что выборка для исследования охватила все партии товаров, представленных в продаже, что гарантирует объективность и всесторонность проведенной проверки.
В Красноярском крае утром 21 сентября семья была госпитализирована из-за отравления. Четверых детей спасти не удалось. Отмечается, что перед госпитализацией члены семьи ели пельмени и курицу, купленные в местном магазине.
Точная причина смерти станет известна после проведения судмедэкспертиз. Результаты будут известны через месяц. Также ходе обысков в доме отравившейся семьи нашли неизвестное вещество, передает VSE24.RU.
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