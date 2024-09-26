SHAMAN подтвердил развод с Еленой Мартыновой

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SHAMAN прокомментировал расставание с Еленой Мартыновой
SHAMAN прокомментировал расставание с Еленой Мартыновой Фото:

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) подтвердил информацию о разводе с женой Еленой Мартыновой. В беседе с корреспондентом URA.RU Ярослав Дронов высказался о происходящем в его семье.

«Мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — пояснил артист.

Для SHAMAN этот брак стал вторым. Ранее 32-летний артист был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной, с которой познакомился в родном Новомосковске. У пары есть общая дочь.

С Мартыновой исполнитель зарегистрировал брак в 2017 году. Ранее Елена признавалась, что из-за загруженного графика супруга они очень редко видятся, однако до последнего пара пыталась сохранить свой брак.

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Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) подтвердил информацию о разводе с женой Еленой Мартыновой. В беседе с корреспондентом URA.RU Ярослав Дронов высказался о происходящем в его семье. Для SHAMAN этот брак стал вторым. Ранее 32-летний артист был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной, с которой познакомился в родном Новомосковске. У пары есть общая дочь. С Мартыновой исполнитель зарегистрировал брак в 2017 году. Ранее Елена признавалась, что из-за загруженного графика супруга они очень редко видятся, однако до последнего пара пыталась сохранить свой брак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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