SHAMAN подтвердил развод с Еленой Мартыновой

SHAMAN прокомментировал расставание с Еленой Мартыновой
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) подтвердил информацию о разводе с женой Еленой Мартыновой. В беседе с корреспондентом URA.RU Ярослав Дронов высказался о происходящем в его семье.
«Мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — пояснил артист.
Для SHAMAN этот брак стал вторым. Ранее 32-летний артист был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной, с которой познакомился в родном Новомосковске. У пары есть общая дочь.
С Мартыновой исполнитель зарегистрировал брак в 2017 году. Ранее Елена признавалась, что из-за загруженного графика супруга они очень редко видятся, однако до последнего пара пыталась сохранить свой брак.
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