Расстреляв свердловского бизнесмена-боксера, убийца скрылся на его машине

Силовики ищут 33-летнего уроженца поселка Таежный Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Предполагаемый преступник скрылся на машине боксера-бизнесмена из Нижней Туры Константина Ребдева после того, как жестоко расстрелял его. Подробности трагедии URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловского полицейского главка МВД Валерий Горелых.

«При помощи охотничьего ружья гражданин дважды выстрелил в своего оппонента, после чего сел в его ВАЗ-2114 серо-зеленого цвета и покинул место ЧП. Полиция ввела план „Розыск автотранспорта“ и ориентировала все наряды на розыск вооруженного подозреваемого», — сказал полковник Горелых. Если вам известно возможное местоположение разыскиваемого, сообщите в полицию 8 (343) 358-71-61.

Инцидент, по данным свердловского СКР, произошел поздно вечером 24 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Преступнику грозит до 15 лет.

По соцсетям разлетелась ориентировка на вероятного подозреваемого — 33-летнего Евгения Голубчикова. У Ребдева остались жена и пятилетний сын. По данным агентства, погибший владел строительной фирмой. Мотивы убийства неизвестны.