Россия передала Украине девять детей

Россия передала девятерых детей родственникам из Украины. Несовершеннолетние встретились с родными в посольстве Катара в Москве. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, в группе были восемь мальчиков и одна девочка, которые до этого времени проживали с бабушками и дедушками в России.
«Представители страны участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, несут транспортные и другие расходы»,— сообщила Мария Львова-Белова. Она также отметила, что в последние дни 80 детей из 62 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах, а 13 детей вернулись к семьям в России.
Ранее сообщалось, что Киев передал Москве четырех детей от трех до четырнадцати лет. На встрече присутствовали уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани. В списке на воссоединение с родственниками в России находятся еще 18 детей.
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