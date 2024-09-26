Строительный рынок Тюмени захватывают варяги из Москвы

Столичный подрядчик «Спецстрой» получил третий госконтракт в Тюменской области

«Спецстрой» возводит в регионе две школы, один стадион и занимается крупными капремонтами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Московский подрядчик получил третий госконтракт в Тюменской области. ООО «Спецстрой» будет возводить поселковую школу в Нижнетавдинском районе. Заключенный контракт появился в едином реестре, представленном на портале ЕИС «Закупки»

«Завершены торги по объекту „Строительство школы в селе Кускургуль Нижнетавдинского района“. Организатором закупки выступило управление госзакупок Тюменской области. Контракт заключен с ООО „Спецстрой“. Полная стоимость контракта составила 256,5 млн рублей», — говорится в карточке торгов и реестре контрактов.

В Тюмени название «Спецстрой» впервые зазвучало в феврале 2024 года, когда компания получила один из самых крупных контрактов сезона — строительство школы в Винзилях. На эти цели правительство региона выделило почти 2 млрд рублей. В апреле фирма, принадлежащая Гору Егояну, получила полумиллиардный контракт на капитальный ремонт здания крупнейшей областной больницы. Чуть позже, в июне, Егоян получил подряд на строительство стадиона «Геолог». В августе от ОКБ №2 фирме пришел еще один небольшой договор по капитальному ремонту. Таким образом, строительство школы в Нижнетавдинском районе стало пятым госконтрактом, который получило ООО «Спецстрой».

По данным системы СБИС, фирма Егояна начала свой «забег» на рынке капитального строительства в 2020 году. До получения крупных контрактов в Тюмени, засветилась на выполнении небольших — стоимостью до 20 млн рублей — заказов в ХМАО, Курганской области и Москве. Единственный обнаруженный системой риск предприятия — отсутствие основных средств. Финансовый анализ показывает, что компания стабильно наращивает обороты: к 2023 году прибыль «Спецстроя» превысила 177 млн рублей, а в 2024 прогнозируется на уровне 266 млн рублей.

Налоговая служба через систему «Прозрачный бизнес» сообщает, что сумма последних уплаченных компанией налогов составляла 3,52 млн рублей. На 10 августа в системе налогообложения за «Спецстроем» значился долг в размере полумиллиона рублей, однако с тех пор данные не обновлялись.

Сам Гор Егоян является индивидуальным предпринимателем, ИП зарегистрирован на территории Тюменской области. Здесь же расположены еще два его актива с отрицательной стоимостью бизнеса — строительная компания «Артстрой» и лизинговая фирма «ВИП». Небольшую долю в прибыль ИП дает и «Уралкомплектстрой» — его Егоян учредил в регионе еще в 2010 году.

В едином реестре «Федресурс» данных об обременениях и других рисках ООО «Спецстрой» нет. Ранее URA.RU рассказало, что компания вошла в список фирм, получивших в регионе самые крупные госконтракты.