Гособвинение запросило шесть лет колонии актеру Панину*

26 сентября 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Алексею Панину может грозить до семи лет колонии строго режима за публичное одобрение теракта на Крымском мосту Фото: wikimedia.org/Веселый роджер новость из сюжета Иноагенты РФ Российскому актеру Алексею Панину (признан Минюстом иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) гособвинение запросило шесть лет колонии строго режима. Он обвиняется в публичном одобрении теракта на Крымском мосту. «Гособвинение запросило шесть лет колонии Панину», — передает корреспондент ТАСС из зала второго Западного окружного военного суда. Уточняется, что актеру предъявлены обвинения за публичное оправдание терроризма. В 2022 году актер разместил в своих соцсетях сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту, после чего был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В ноябре 2023 года он опубликовал фотографию с паспортом США на фоне флага Украины, что вызвало у следствия дополнительные вопросы о его личности и действиях. В августе текущего года стало известно, что Московская прокуратура закончила расследование и передала дело Панина в военный суд. Ему грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет, передает RT. *Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом и включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскому актеру Алексею Панину (признан Минюстом иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) гособвинение запросило шесть лет колонии строго режима. Он обвиняется в публичном одобрении теракта на Крымском мосту. «Гособвинение запросило шесть лет колонии Панину», — передает корреспондент ТАСС из зала второго Западного окружного военного суда. Уточняется, что актеру предъявлены обвинения за публичное оправдание терроризма. В 2022 году актер разместил в своих соцсетях сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту, после чего был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В ноябре 2023 года он опубликовал фотографию с паспортом США на фоне флага Украины, что вызвало у следствия дополнительные вопросы о его личности и действиях. В августе текущего года стало известно, что Московская прокуратура закончила расследование и передала дело Панина в военный суд. Ему грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет, передает RT. *Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом и включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга