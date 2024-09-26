Гособвинение запросило шесть лет колонии актеру Панину*

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Панин Алексей, панин алексей
Алексею Панину может грозить до семи лет колонии строго режима за публичное одобрение теракта на Крымском мосту Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Российскому актеру Алексею Панину (признан Минюстом иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) гособвинение запросило шесть лет колонии строго режима. Он обвиняется в публичном одобрении теракта на Крымском мосту.

«Гособвинение запросило шесть лет колонии Панину», — передает корреспондент ТАСС из зала второго Западного окружного военного суда. Уточняется, что актеру предъявлены обвинения за публичное оправдание терроризма.

В 2022 году актер разместил в своих соцсетях сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту, после чего был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В ноябре 2023 года он опубликовал фотографию с паспортом США на фоне флага Украины, что вызвало у следствия дополнительные вопросы о его личности и действиях.

В августе текущего года стало известно, что Московская прокуратура закончила расследование и передала дело Панина в военный суд. Ему грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет, передает RT.

*Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом и включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Российскому актеру Алексею Панину (признан Минюстом иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов) гособвинение запросило шесть лет колонии строго режима. Он обвиняется в публичном одобрении теракта на Крымском мосту. «Гособвинение запросило шесть лет колонии Панину», — передает корреспондент ТАСС из зала второго Западного окружного военного суда. Уточняется, что актеру предъявлены обвинения за публичное оправдание терроризма. В 2022 году актер разместил в своих соцсетях сообщения, оправдывающие теракт на Крымском мосту, после чего был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В ноябре 2023 года он опубликовал фотографию с паспортом США на фоне флага Украины, что вызвало у следствия дополнительные вопросы о его личности и действиях. В августе текущего года стало известно, что Московская прокуратура закончила расследование и передала дело Панина в военный суд. Ему грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет, передает RT. *Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом и включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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