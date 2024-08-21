Прокуратура закончила расследование в отношении актера Алексея Панина*

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Алексей Панин (признан Минюстом РФ иноагентом и включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняется в публичном оправдании терроризма
Алексей Панин (признан Минюстом РФ иноагентом и включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвиняется в публичном оправдании терроризма Фото:

Московская прокуратура закончила расследование в отношении российского актера Алексея Панина (признан Минюстом РФ иноагентом и включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ему предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма.

«В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении иноагента Алексея Панина. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма)», — заявила прокуратура Москвы. Сообщение передает RT.

Панин, который находится в международном розыске, в 2022 году разместил в интернете сообщения, которые были расценены как оправдание теракта на Крымском мосту. Против него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. В ноябре 2023 года актер опубликовал фотографию с паспортом США на фоне флага Украины, что вызвало дополнительные вопросы к его личности и действиям.

*Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом и включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Московская прокуратура закончила расследование в отношении российского актера Алексея Панина (признан Минюстом РФ иноагентом и включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ему предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма. «В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении иноагента Алексея Панина. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма)», — заявила прокуратура Москвы. Сообщение передает RT. Панин, который находится в международном розыске, в 2022 году разместил в интернете сообщения, которые были расценены как оправдание теракта на Крымском мосту. Против него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. В ноябре 2023 года актер опубликовал фотографию с паспортом США на фоне флага Украины, что вызвало дополнительные вопросы к его личности и действиям. *Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом и включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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