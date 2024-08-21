Прокуратура закончила расследование в отношении актера Алексея Панина*

Московская прокуратура закончила расследование в отношении российского актера Алексея Панина (признан Минюстом РФ иноагентом и включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ему предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма.
«В прокуратуру города Москвы для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении иноагента Алексея Панина. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма)», — заявила прокуратура Москвы. Сообщение передает RT.
Панин, который находится в международном розыске, в 2022 году разместил в интернете сообщения, которые были расценены как оправдание теракта на Крымском мосту. Против него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. В ноябре 2023 года актер опубликовал фотографию с паспортом США на фоне флага Украины, что вызвало дополнительные вопросы к его личности и действиям.
*Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом и включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.