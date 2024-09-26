Зам Куйвашева ввел в школах Екатеринбурга «ковидные» меры

В школах Екатеринбурга начали измерять температуру после вспышки пневмонии

26 сентября 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

У школьников начали измерять температуру (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU С подачи замгубернатора Свердловской области по соцполитике Павла Крекова в школах Екатеринбурга ввели дополнительные меры против распространения пневмонии — после вспышки в городе. Как стало известно URA.RU, на входе у учеников теперь проверяют температуру. В последний раз такое было во времена уже забытой пандемии коронавируса. «С такой идеей выступил Креков. Не все считают эту меру адекватной и действенной», — рассказал корреспонденту источник в региональном минобре. Другой собеседник, знакомый с ситуацией, объяснил: если в начальных классах понять, болен ли ребенок, легко (дети постоянно под присмотром классного руководителя), то в 5-11 классах ситуация иная. «К тому же известны известны случаи, когда родители — лишь бы ребенок не оставался дома — сбивают ему температуру перед выходом в школу. На это надо как-то реагировать», — объяснил директор одной из школ. Новость по теме В Екатеринбурге закрыли на карантин еще две школы В городском департаменте образования, координирующем работу школ, URA.RU подтвердили, что новая мера предосторожности начала действовать. Причем еще с прошлой недели. В областном департаменте информполитики (агентство просило подтвердить или опровергнуть участие Крекова в купировании заболеваемости в школах) направили в Роспотребнадзор. Ответ оттуда ожидается. На карантин из-за вспышки пневмонии закрыли школы №16, 19, 23, 79, 181 и 123, гимназии №94 и лицей №100. За последний месяц в Екатеринбурге на удаленку отправили почти 200 классов в 93 школах. На 25 сентября в образовательных учреждениях города зафиксировано 130 случаев заболеваний пневмонией и 27 в садиках. По некоторым данным, вирус был завезен из Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С подачи замгубернатора Свердловской области по соцполитике Павла Крекова в школах Екатеринбурга ввели дополнительные меры против распространения пневмонии — после вспышки в городе. Как стало известно URA.RU, на входе у учеников теперь проверяют температуру. В последний раз такое было во времена уже забытой пандемии коронавируса. «С такой идеей выступил Креков. Не все считают эту меру адекватной и действенной», — рассказал корреспонденту источник в региональном минобре. Другой собеседник, знакомый с ситуацией, объяснил: если в начальных классах понять, болен ли ребенок, легко (дети постоянно под присмотром классного руководителя), то в 5-11 классах ситуация иная. «К тому же известны известны случаи, когда родители — лишь бы ребенок не оставался дома — сбивают ему температуру перед выходом в школу. На это надо как-то реагировать», — объяснил директор одной из школ. В городском департаменте образования, координирующем работу школ, URA.RU подтвердили, что новая мера предосторожности начала действовать. Причем еще с прошлой недели. В областном департаменте информполитики (агентство просило подтвердить или опровергнуть участие Крекова в купировании заболеваемости в школах) направили в Роспотребнадзор. Ответ оттуда ожидается. На карантин из-за вспышки пневмонии закрыли школы №16, 19, 23, 79, 181 и 123, гимназии №94 и лицей №100. За последний месяц в Екатеринбурге на удаленку отправили почти 200 классов в 93 школах. На 25 сентября в образовательных учреждениях города зафиксировано 130 случаев заболеваний пневмонией и 27 в садиках. По некоторым данным, вирус был завезен из Челябинской области.