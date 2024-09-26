В Ташкенте нахамили МИД РФ в ответ на запрос об инциденте со школьником

26 сентября 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Учительница русского языка из Ташкента избила ученика за его замечание в ходе урока, в Узбекистане решили самостоятельно разобраться с этим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заместитель спикера Законодательной палаты, лидер проправительственной партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров сообщил, что властям в РФ нужно беспокоиться о своих внутренних делах, а не комментировать инцидент с насильственным отношением к школьнику Ташкенте. Это заявление было сделано в ответ запрос официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о ситуации в узбекской столичной школе. Новость по теме В Узбекистане учительница избила школьника из-за русского языка: суть скандала, дошедшего до МИД РФ В одной из школ Ташкента учительница русского языка избила и заставила извиниться шестиклассника из России за его замечание о том, что она преподает предмет на узбекском языке. «Право ребенка нарушено в школе Республики Узбекистан, в отношении ребенка гражданина Узбекистана, и меры будут приняты на основании законов, принятых от имени народа Узбекистана! Вместо того, чтобы беспокоиться о наших внутренних делах, было бы правильно, если бы они занимались собственными проблемами», — заявил Алишер Кадыров. Его слова передает военкор Александр Коц в своем telegram-канале. Также эксперт в сфере образования Комил Джалилов выразил мнение, что Узбекистан способен самостоятельно решать подобные проблемы и отметил, что слова Захаровой являются «мастер-классом по созданию политической проблемы». В свою очередь, финансист Отабек Бакиров поинтересовался, смогут ли официальные лица Узбекистана заявить о самостоятельном решении подобной проблемы. При этом учительница, избившая ребенка, была арестована на семь суток. Однако основанием для ареста послужило не насилие в отношении ученика, а конфликт с заместителем директора школы. Согласно сообщению telegram-канала Mash, произошедший с учеником инцидент не стал причиной для задержания педагога. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель спикера Законодательной палаты, лидер проправительственной партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров сообщил, что властям в РФ нужно беспокоиться о своих внутренних делах, а не комментировать инцидент с насильственным отношением к школьнику Ташкенте. Это заявление было сделано в ответ запрос официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о ситуации в узбекской столичной школе. В одной из школ Ташкента учительница русского языка избила и заставила извиниться шестиклассника из России за его замечание о том, что она преподает предмет на узбекском языке. «Право ребенка нарушено в школе Республики Узбекистан, в отношении ребенка гражданина Узбекистана, и меры будут приняты на основании законов, принятых от имени народа Узбекистана! Вместо того, чтобы беспокоиться о наших внутренних делах, было бы правильно, если бы они занимались собственными проблемами», — заявил Алишер Кадыров. Его слова передает военкор Александр Коц в своем telegram-канале. Также эксперт в сфере образования Комил Джалилов выразил мнение, что Узбекистан способен самостоятельно решать подобные проблемы и отметил, что слова Захаровой являются «мастер-классом по созданию политической проблемы». В свою очередь, финансист Отабек Бакиров поинтересовался, смогут ли официальные лица Узбекистана заявить о самостоятельном решении подобной проблемы. При этом учительница, избившая ребенка, была арестована на семь суток. Однако основанием для ареста послужило не насилие в отношении ученика, а конфликт с заместителем директора школы. Согласно сообщению telegram-канала Mash, произошедший с учеником инцидент не стал причиной для задержания педагога.