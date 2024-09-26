«Дело-то небольшое»: посадивший Гершковича судья раскрыл подноготную

Судья из шпионского дела Гершковича заявил, что его не торопили с приговором
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебный процесс по ограблению ювелирного магазина Злата. Екатеринбург, минеев андрей
Вещественные доказательства дела в суде не исследовались Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев, приговоривший американского журналиста Эвана Гершковича к колонии за шпионаж, заявил, что с вынесением решения его никто не торопил (разбирательство прошло в рекордные сроки, а после репортер стал участником обмена). Такое заявление он сделал на паблик-толке в рамках выставки «Судебные хроники», которая проходит в Музее истории Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU.

«Поскольку процесс проходил в закрытом режиме, я не могу вам рассказать то, что там было. Скажу, что он свою вину не признал. С вынесением приговора меня никто не торопил. У меня были случаи, когда я еще быстрее выносил приговор. Когда, например, нужно было два уголовных дела рассмотреть в один день. Могу дополнить, что само дело то небольшое. И к тому же вещественные доказательства в суде не исследовались. Всего было два свидетеля. Ничего тут экстраординарного нет, любое другое дело могло быть рассмотрено так же», — сказал Минеев журналистам на встрече.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Американца обвинили в шпионаже по заказу ЦРУ, над ним состоялся суд, который тоже прошел всего за три заседания. 19 июля репортера приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Уже 1 августа в Анкаре (Турция) его передали США в рамках большого обмена заключенными между странами. Подробнее об уголовном деле Гершковича — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев, приговоривший американского журналиста Эвана Гершковича к колонии за шпионаж, заявил, что с вынесением решения его никто не торопил (разбирательство прошло в рекордные сроки, а после репортер стал участником обмена). Такое заявление он сделал на паблик-толке в рамках выставки «Судебные хроники», которая проходит в Музее истории Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. «Поскольку процесс проходил в закрытом режиме, я не могу вам рассказать то, что там было. Скажу, что он свою вину не признал. С вынесением приговора меня никто не торопил. У меня были случаи, когда я еще быстрее выносил приговор. Когда, например, нужно было два уголовных дела рассмотреть в один день. Могу дополнить, что само дело то небольшое. И к тому же вещественные доказательства в суде не исследовались. Всего было два свидетеля. Ничего тут экстраординарного нет, любое другое дело могло быть рассмотрено так же», — сказал Минеев журналистам на встрече. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Американца обвинили в шпионаже по заказу ЦРУ, над ним состоялся суд, который тоже прошел всего за три заседания. 19 июля репортера приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Уже 1 августа в Анкаре (Турция) его передали США в рамках большого обмена заключенными между странами. Подробнее об уголовном деле Гершковича — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...