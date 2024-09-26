«Дело-то небольшое»: посадивший Гершковича судья раскрыл подноготную

Судья из шпионского дела Гершковича заявил, что его не торопили с приговором

26 сентября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Вещественные доказательства дела в суде не исследовались Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев, приговоривший американского журналиста Эвана Гершковича к колонии за шпионаж, заявил, что с вынесением решения его никто не торопил (разбирательство прошло в рекордные сроки, а после репортер стал участником обмена). Такое заявление он сделал на паблик-толке в рамках выставки «Судебные хроники», которая проходит в Музее истории Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. «Поскольку процесс проходил в закрытом режиме, я не могу вам рассказать то, что там было. Скажу, что он свою вину не признал. С вынесением приговора меня никто не торопил. У меня были случаи, когда я еще быстрее выносил приговор. Когда, например, нужно было два уголовных дела рассмотреть в один день. Могу дополнить, что само дело то небольшое. И к тому же вещественные доказательства в суде не исследовались. Всего было два свидетеля. Ничего тут экстраординарного нет, любое другое дело могло быть рассмотрено так же», — сказал Минеев журналистам на встрече. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Американца обвинили в шпионаже по заказу ЦРУ, над ним состоялся суд, который тоже прошел всего за три заседания. 19 июля репортера приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Уже 1 августа в Анкаре (Турция) его передали США в рамках большого обмена заключенными между странами. Подробнее об уголовном деле Гершковича — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судья Свердловского областного суда Андрей Минеев, приговоривший американского журналиста Эвана Гершковича к колонии за шпионаж, заявил, что с вынесением решения его никто не торопил (разбирательство прошло в рекордные сроки, а после репортер стал участником обмена). Такое заявление он сделал на паблик-толке в рамках выставки «Судебные хроники», которая проходит в Музее истории Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. «Поскольку процесс проходил в закрытом режиме, я не могу вам рассказать то, что там было. Скажу, что он свою вину не признал. С вынесением приговора меня никто не торопил. У меня были случаи, когда я еще быстрее выносил приговор. Когда, например, нужно было два уголовных дела рассмотреть в один день. Могу дополнить, что само дело то небольшое. И к тому же вещественные доказательства в суде не исследовались. Всего было два свидетеля. Ничего тут экстраординарного нет, любое другое дело могло быть рассмотрено так же», — сказал Минеев журналистам на встрече. Гершкович был задержан в Екатеринбурге в прошлом году. Американца обвинили в шпионаже по заказу ЦРУ, над ним состоялся суд, который тоже прошел всего за три заседания. 19 июля репортера приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Уже 1 августа в Анкаре (Турция) его передали США в рамках большого обмена заключенными между странами. Подробнее об уголовном деле Гершковича — в сюжете URA.RU.