Две наземные группы начали поиск пропавшего под Архангельском вертолета

26 сентября 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

Частный вертолет пропал в Архангельске, на борту находилось два человека Фото: AlanBarclay/Wikimedia/CC BY-SA 3.0 Из-за темного времени суток на поиски пропавшего вертолета в Архангельской области были отправлены две наземные группы. Об этом сообщили в экстренных службах. «На поиск [пропавшего вертолета] отправили две наземные поисковые группы», — пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. По его словам, полет не был зарегистрирован, так как вертолет находился в частной собственности. Экстренные службы сообщили о пропаже частного вертолета Robinson 44 26 сентября. На борту находились два человека. По данным telegram-канала Mash, одним из пассажиров был местный депутат Сергей Сметанин. Вместе с ним на борту находился бизнесмен Алексей Семенов. Отмечается, что вертолет следовал по маршруту Бычье — Карандашевская, передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за темного времени суток на поиски пропавшего вертолета в Архангельской области были отправлены две наземные группы. Об этом сообщили в экстренных службах. «На поиск [пропавшего вертолета] отправили две наземные поисковые группы», — пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. По его словам, полет не был зарегистрирован, так как вертолет находился в частной собственности. Экстренные службы сообщили о пропаже частного вертолета Robinson 44 26 сентября. На борту находились два человека. По данным telegram-канала Mash, одним из пассажиров был местный депутат Сергей Сметанин. Вместе с ним на борту находился бизнесмен Алексей Семенов. Отмечается, что вертолет следовал по маршруту Бычье — Карандашевская, передает деловое издание «Взгляд».