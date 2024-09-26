Две наземные группы начали поиск пропавшего под Архангельском вертолета

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Вертолет Robinson.Stock, вертолет, stock, robinson
Частный вертолет пропал в Архангельске, на борту находилось два человека Фото:

Из-за темного времени суток на поиски пропавшего вертолета в Архангельской области были отправлены две наземные группы. Об этом сообщили в экстренных службах.

«На поиск [пропавшего вертолета] отправили две наземные поисковые группы», — пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. По его словам, полет не был зарегистрирован, так как вертолет находился в частной собственности.

Экстренные службы сообщили о пропаже частного вертолета Robinson 44 26 сентября. На борту находились два человека. По данным telegram-канала Mash, одним из пассажиров был местный депутат Сергей Сметанин. Вместе с ним на борту находился бизнесмен Алексей Семенов. Отмечается, что вертолет следовал по маршруту Бычье — Карандашевская, передает деловое издание «Взгляд».

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Из-за темного времени суток на поиски пропавшего вертолета в Архангельской области были отправлены две наземные группы. Об этом сообщили в экстренных службах. «На поиск [пропавшего вертолета] отправили две наземные поисковые группы», — пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства. По его словам, полет не был зарегистрирован, так как вертолет находился в частной собственности. Экстренные службы сообщили о пропаже частного вертолета Robinson 44 26 сентября. На борту находились два человека. По данным telegram-канала Mash, одним из пассажиров был местный депутат Сергей Сметанин. Вместе с ним на борту находился бизнесмен Алексей Семенов. Отмечается, что вертолет следовал по маршруту Бычье — Карандашевская, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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