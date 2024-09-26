СК начал проверку после пропажи частного вертолета под Архангельском

По факту потери с радаров частного вертолета Robinson R44 в Архангельской области Следственное управление на транспорте начало проверку. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Следователями в Архангельске проверяется информация о потере связи с пилотом вертолета», — говорится в сообщении СК РФ. Информацию передает ТАСС.
Вертолет вылетел 25 сентября из села Бычье и направлялся в деревню Карандашеевская, но до сих пор местонахождение вертолета и пассажиров не установлено, передает деловое издание «Взгляд». Начата доследственная проверка по уголовной статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Цель — установить все обстоятельства происшествия.
Северо-Западная транспортная прокуратура также проводит проверку по факту потери связи с вертолетом. Согласно предварительной информации, пилот вертолета не отправил план полета.
На борту Robinson R44 находились архангельский депутат Сергей Сметанин и местный бизнесмен Алексей Семенов, сообщил telegram-канал Mash. Один из пассажиров уведомил своих близких, что планирует вернуться домой через три часа, однако после этого времени не вышел на связь. Владельцем воздушного судна является другой депутат законодательного собрания Архангельской области Петр Ватутин. Сообщается, что у вертолета не было разрешения на полет. В связи с наступлением темноты поиски вертолета ведутся с использованием двух наземных групп.
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