26 сентября 2024

Учительница из Челябинска, которой угрожали отрезать язык, с трудом говорит после инсульта

Учительница из Челябинска после угроз отрезать язык рискует не вернуться в школу
© Служба новостей «URA.RU»
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Доведенной до инсульта челябинской учительнице предстоит долгое лечение Фото:
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Один из родителей довел челябинского учителя до инсульта

Учительница с 35-летним стажем может не вернуться в школу №71 Челябинска, которой угрожал отрезать язык и довел до инсульта отец школьника. Об этом рассказала педагог Галина К., которой до сих пор трудно говорить после проведенных дней в реанимации.

«Я не знаю, продолжу ли я работать в школе. Будущего для меня пока нет, приходится заниматься своим здоровьем. А прошлое, честно говоря, вспоминать не хочу», — приводит слова Галины К. telegram-канал «RT на русском».

Ранее в школе №71 Челябинска разъяренный отец одного из детей обматерил учительницу и довел ее до инсульта. Поводом для скандала стало замечание педагога к детям мужчина. Она попросила убрать телефон и говорить на русском языке (дети говорили на цыганском языке — прим. URA.RU).

В ситуацию вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Начатая сотрудниками челябинского управления следкома проверка закончилась возбуждением уголовных дел по факту угрозы убийством и хулиганства. Сейчас угрожавший учителю Панченков арестован на 14 суток.

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Учительница с 35-летним стажем может не вернуться в школу №71 Челябинска, которой угрожал отрезать язык и довел до инсульта отец школьника. Об этом рассказала педагог Галина К., которой до сих пор трудно говорить после проведенных дней в реанимации. «Я не знаю, продолжу ли я работать в школе. Будущего для меня пока нет, приходится заниматься своим здоровьем. А прошлое, честно говоря, вспоминать не хочу», — приводит слова Галины К. telegram-канал «RT на русском». Ранее в школе №71 Челябинска разъяренный отец одного из детей обматерил учительницу и довел ее до инсульта. Поводом для скандала стало замечание педагога к детям мужчина. Она попросила убрать телефон и говорить на русском языке (дети говорили на цыганском языке — прим. URA.RU). В ситуацию вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Начатая сотрудниками челябинского управления следкома проверка закончилась возбуждением уголовных дел по факту угрозы убийством и хулиганства. Сейчас угрожавший учителю Панченков арестован на 14 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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