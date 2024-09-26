Учительница из Челябинска, которой угрожали отрезать язык, с трудом говорит после инсульта

Учительница из Челябинска после угроз отрезать язык рискует не вернуться в школу

27 сентября 2024 в 00:27 Размер текста - 17 +

Доведенной до инсульта челябинской учительнице предстоит долгое лечение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Один из родителей довел челябинского учителя до инсульта Учительница с 35-летним стажем может не вернуться в школу №71 Челябинска, которой угрожал отрезать язык и довел до инсульта отец школьника. Об этом рассказала педагог Галина К., которой до сих пор трудно говорить после проведенных дней в реанимации. «Я не знаю, продолжу ли я работать в школе. Будущего для меня пока нет, приходится заниматься своим здоровьем. А прошлое, честно говоря, вспоминать не хочу», — приводит слова Галины К. telegram-канал «RT на русском». Ранее в школе №71 Челябинска разъяренный отец одного из детей обматерил учительницу и довел ее до инсульта. Поводом для скандала стало замечание педагога к детям мужчина. Она попросила убрать телефон и говорить на русском языке (дети говорили на цыганском языке — прим. URA.RU). В ситуацию вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Начатая сотрудниками челябинского управления следкома проверка закончилась возбуждением уголовных дел по факту угрозы убийством и хулиганства. Сейчас угрожавший учителю Панченков арестован на 14 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учительница с 35-летним стажем может не вернуться в школу №71 Челябинска, которой угрожал отрезать язык и довел до инсульта отец школьника. Об этом рассказала педагог Галина К., которой до сих пор трудно говорить после проведенных дней в реанимации. «Я не знаю, продолжу ли я работать в школе. Будущего для меня пока нет, приходится заниматься своим здоровьем. А прошлое, честно говоря, вспоминать не хочу», — приводит слова Галины К. telegram-канал «RT на русском». Ранее в школе №71 Челябинска разъяренный отец одного из детей обматерил учительницу и довел ее до инсульта. Поводом для скандала стало замечание педагога к детям мужчина. Она попросила убрать телефон и говорить на русском языке (дети говорили на цыганском языке — прим. URA.RU). В ситуацию вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Начатая сотрудниками челябинского управления следкома проверка закончилась возбуждением уголовных дел по факту угрозы убийством и хулиганства. Сейчас угрожавший учителю Панченков арестован на 14 суток.