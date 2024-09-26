26 сентября 2024

«Кто первый применит, тот проклят»: в Польше отреагировали на новую ядерную доктрину РФ

Анджей Дуда поставил условие применения ЯО после изменений в доктрине РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Польши Дуда поставил условие применения ЯО
Президент Польши Дуда поставил условие применения ЯО Фото:

Тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности. Так президент Польши Анджей Дуда прокомментировал обновленную доктрину России по ЯО.

«Президент России Владимир Путин хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не избавятся от этой ответственности, если применят ядерное оружие», — заявил Дуда, слова которого приводит TVN24.

Путин ранее предложил обновить ядерную доктрину России. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза РФ 25 сентября. Президент многократно подчеркивал, что применение ядерного оружия возможно исключительно в целях защиты страны. Также Путин отметил, что Россия будет защищать и союзное государство — Белоруссию — в случае нападения на нее.

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Тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности. Так президент Польши Анджей Дуда прокомментировал обновленную доктрину России по ЯО. «Президент России Владимир Путин хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не избавятся от этой ответственности, если применят ядерное оружие», — заявил Дуда, слова которого приводит TVN24. Путин ранее предложил обновить ядерную доктрину России. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза РФ 25 сентября. Президент многократно подчеркивал, что применение ядерного оружия возможно исключительно в целях защиты страны. Также Путин отметил, что Россия будет защищать и союзное государство — Белоруссию — в случае нападения на нее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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