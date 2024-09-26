«Кто первый применит, тот проклят»: в Польше отреагировали на новую ядерную доктрину РФ

Тот, кто первым применит ядерное оружие, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности. Так президент Польши Анджей Дуда прокомментировал обновленную доктрину России по ЯО.
«Президент России Владимир Путин хорошо знает, как и его генералы, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят... Они никогда не избавятся от этой ответственности, если применят ядерное оружие», — заявил Дуда, слова которого приводит TVN24.
Путин ранее предложил обновить ядерную доктрину России. Об этом он заявил в ходе заседания Совбеза РФ 25 сентября. Президент многократно подчеркивал, что применение ядерного оружия возможно исключительно в целях защиты страны. Также Путин отметил, что Россия будет защищать и союзное государство — Белоруссию — в случае нападения на нее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.