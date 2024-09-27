В анализах погибших в Красноярске детей нашли неизвестное вещество

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В крови погибших в Красноярске детей найдено инсектицидное средство, сообщили в главном следственном управлении СК РФ
В крови погибших в Красноярске детей найдено инсектицидное средство, сообщили в главном следственном управлении СК РФ Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

В Красноярском крае эксперты обнаружили в организме погибших детей компоненты неизвестного инсектицидного средства (химический препарат, предназначенный для уничтожения насекомых), что является ключевой версией в расследовании их смерти. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела следствием получены предварительные данные судебно-химической экспертизы… Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент», — сообщили в главном следственном управлении СК РФ. Информацию об этом передает РИА «Новости». 

В Красноярском крае утром 21 сентября семья употребила на ужин курицу и пельмени, купленные в местном магазине. После ужина они столкнулись с признаками пищевого отравления, что привело к госпитализации. Четверых детей в возрасте от 6 до 13 лет спасти не удалось.

Родителей погибших детей уже выписали из больницы, передает 360.ru. В то же время точная причина смерти несовершеннолетних станет известна после проведения судмедэкспертиз. Результаты будут известны через месяц.

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В Красноярском крае эксперты обнаружили в организме погибших детей компоненты неизвестного инсектицидного средства (химический препарат, предназначенный для уничтожения насекомых), что является ключевой версией в расследовании их смерти. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. «В рамках расследования уголовного дела следствием получены предварительные данные судебно-химической экспертизы… Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент», — сообщили в главном следственном управлении СК РФ. Информацию об этом передает РИА «Новости».  В Красноярском крае утром 21 сентября семья употребила на ужин курицу и пельмени, купленные в местном магазине. После ужина они столкнулись с признаками пищевого отравления, что привело к госпитализации. Четверых детей в возрасте от 6 до 13 лет спасти не удалось. Родителей погибших детей уже выписали из больницы, передает 360.ru. В то же время точная причина смерти несовершеннолетних станет известна после проведения судмедэкспертиз. Результаты будут известны через месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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