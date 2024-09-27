В анализах погибших в Красноярске детей нашли неизвестное вещество

В Красноярском крае эксперты обнаружили в организме погибших детей компоненты неизвестного инсектицидного средства (химический препарат, предназначенный для уничтожения насекомых), что является ключевой версией в расследовании их смерти. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«В рамках расследования уголовного дела следствием получены предварительные данные судебно-химической экспертизы… Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент», — сообщили в главном следственном управлении СК РФ. Информацию об этом передает РИА «Новости».
В Красноярском крае утром 21 сентября семья употребила на ужин курицу и пельмени, купленные в местном магазине. После ужина они столкнулись с признаками пищевого отравления, что привело к госпитализации. Четверых детей в возрасте от 6 до 13 лет спасти не удалось.
Родителей погибших детей уже выписали из больницы, передает 360.ru. В то же время точная причина смерти несовершеннолетних станет известна после проведения судмедэкспертиз. Результаты будут известны через месяц.
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