Китай и Бразилия соберут «Друзей мира» для разрешения украинского кризиса

Страны глобального юга, в особенности Китай и Бразилия, решили создать платформу «Друзья мира». Данная площадка должна поспособствовать мирному разрешению украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
«Китай, Бразилия и их единомышленники из стран глобального Юга создадут платформу „Друзья мира“ по [разрешению] украинского кризиса», — сообщил Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке. Его слова приводит сайт МИД КНР. Министр иностранных дел отметил, что так страны глобального Юга попытаются «добиться мира».
Ван И уточнил, что «Друзья мира» — это открытая платформа. По его словам, она не будет стремиться к конкуренции и конфронтации, ее цель — инклюзивный диалог.
Китай выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине. Ранее ЮАР совместно с КНР выступили с заявлением, согласно которому, единственный способ разрешения конфликта на Украине — это политические меры, в частности мирные переговоры. Они также призвали стороны придерживаться принципов: не расширять конфликт, не эскалировать боевые действия и избегать провокаций, передает 360.ru.
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