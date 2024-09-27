Китай и Бразилия соберут «Друзей мира» для разрешения украинского кризиса

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Китай поспособствует созданию платформы для урегулирования украинского кризиса, заявил Ван И
Китай поспособствует созданию платформы для урегулирования украинского кризиса, заявил Ван И Фото:
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Страны глобального юга, в особенности Китай и Бразилия, решили создать платформу «Друзья мира». Данная площадка должна поспособствовать мирному разрешению украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Китай, Бразилия и их единомышленники из стран глобального Юга создадут платформу „Друзья мира“ по [разрешению] украинского кризиса», — сообщил Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке. Его слова приводит сайт МИД КНР. Министр иностранных дел отметил, что так страны глобального Юга попытаются «добиться мира».

Ван И уточнил, что «Друзья мира» — это открытая платформа. По его словам, она не будет стремиться к конкуренции и конфронтации, ее цель — инклюзивный диалог.

Китай выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине. Ранее ЮАР совместно с КНР выступили с заявлением, согласно которому, единственный способ разрешения конфликта на Украине — это политические меры, в частности мирные переговоры. Они также призвали стороны придерживаться принципов: не расширять конфликт, не эскалировать боевые действия и избегать провокаций, передает 360.ru.

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Страны глобального юга, в особенности Китай и Бразилия, решили создать платформу «Друзья мира». Данная площадка должна поспособствовать мирному разрешению украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И. «Китай, Бразилия и их единомышленники из стран глобального Юга создадут платформу „Друзья мира“ по [разрешению] украинского кризиса», — сообщил Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке. Его слова приводит сайт МИД КНР. Министр иностранных дел отметил, что так страны глобального Юга попытаются «добиться мира». Ван И уточнил, что «Друзья мира» — это открытая платформа. По его словам, она не будет стремиться к конкуренции и конфронтации, ее цель — инклюзивный диалог. Китай выступает за скорейшее завершение конфликта на Украине. Ранее ЮАР совместно с КНР выступили с заявлением, согласно которому, единственный способ разрешения конфликта на Украине — это политические меры, в частности мирные переговоры. Они также призвали стороны придерживаться принципов: не расширять конфликт, не эскалировать боевые действия и избегать провокаций, передает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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