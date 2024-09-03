КНР и ЮАР назвали единственный путь завершения конфликта на Украине

Китай и ЮАР призвали к мирным переговорам на Украине

03 сентября 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

Переговоры — единственный способ разрешения конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Единственный способ разрешения конфликта на Украине — это политические меры, в частности мирные переговоры. Об этом говорится в совместном заявлении Китая и ЮАР по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосы. «Обе стороны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение для кризиса», — передает содержание заявления ТАСС. Китай и ЮАР призвали стороны соблюдать три принципа: не расширять конфликт, не эскалировать боевые действия и избегать провокаций. Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что СВО продолжается из-за отсутствия интереса со стороны Украины к прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что РФ готова к переговорам. Путин также выразил мнение, что после неудачной провокации Украины в Курской области оппоненты Москвы могут проявить желание перейти к реальным переговорам для разрешения конфликта, передает «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Единственный способ разрешения конфликта на Украине — это политические меры, в частности мирные переговоры. Об этом говорится в совместном заявлении Китая и ЮАР по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосы. «Обе стороны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение для кризиса», — передает содержание заявления ТАСС. Китай и ЮАР призвали стороны соблюдать три принципа: не расширять конфликт, не эскалировать боевые действия и избегать провокаций. Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что СВО продолжается из-за отсутствия интереса со стороны Украины к прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что РФ готова к переговорам. Путин также выразил мнение, что после неудачной провокации Украины в Курской области оппоненты Москвы могут проявить желание перейти к реальным переговорам для разрешения конфликта, передает «Ридус».