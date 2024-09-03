КНР и ЮАР назвали единственный путь завершения конфликта на Украине

Китай и ЮАР призвали к мирным переговорам на Украине
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, рукопожатие, встреча, переговоры, сделка, дипломаты, договор, бизнесмены
Переговоры — единственный способ разрешения конфликта на Украине Фото:
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Единственный способ разрешения конфликта на Украине — это политические меры, в частности мирные переговоры. Об этом говорится в совместном заявлении Китая и ЮАР по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосы.

«Обе стороны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение для кризиса», — передает содержание заявления ТАСС. Китай и ЮАР призвали стороны соблюдать три принципа: не расширять конфликт, не эскалировать боевые действия и избегать провокаций.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что СВО продолжается из-за отсутствия интереса со стороны Украины к прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что РФ готова к переговорам. Путин также выразил мнение, что после неудачной провокации Украины в Курской области оппоненты Москвы могут проявить желание перейти к реальным переговорам для разрешения конфликта, передает «Ридус».

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Единственный способ разрешения конфликта на Украине — это политические меры, в частности мирные переговоры. Об этом говорится в совместном заявлении Китая и ЮАР по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосы. «Обе стороны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение для кризиса», — передает содержание заявления ТАСС. Китай и ЮАР призвали стороны соблюдать три принципа: не расширять конфликт, не эскалировать боевые действия и избегать провокаций. Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что СВО продолжается из-за отсутствия интереса со стороны Украины к прекращению боевых действий. Он подчеркнул, что РФ готова к переговорам. Путин также выразил мнение, что после неудачной провокации Украины в Курской области оппоненты Москвы могут проявить желание перейти к реальным переговорам для разрешения конфликта, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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