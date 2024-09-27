Генсека НАТО испугало предложение Путина по ядерной доктрине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу предложения президента России Владимира Путина о пересмотре ядерной доктрины. Он отметил, что это может служить средством запугивания Украины и НАТО.
«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее», — передает слова Столтенберга РИА «Новости». Он отметил, что это делается для сокращения поддержки Киева.
На заседании Совбеза Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину, заявив, что агрессия неядерного государства с поддержкой ядерного будет считаться нападением на Россию. Ядерное оружие может быть использовано при агрессии против РФ или Белоруссии и при массовом запуске ракет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что изменения в доктрине следует воспринимать Западом как серьезный сигнал.
Путин уточнил, что ядерное оружие предназначено исключительно для защиты государства и обозначил обязательство России защищать Белоруссию. Президент также отметил, что ядерная триада служит гарантом безопасности и стратегического баланса в мире, подчеркивая необходимость учитывать новые военные угрозы, передает 360.ru.
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