Генсека НАТО испугало предложение Путина по ядерной доктрине

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Решение Путина направлено на запугивание НАТО, заявил Столтенберг
Решение Путина направлено на запугивание НАТО, заявил Столтенберг Фото:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу предложения президента России Владимира Путина о пересмотре ядерной доктрины. Он отметил, что это может служить средством запугивания Украины и НАТО.

«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее», — передает слова Столтенберга РИА «Новости». Он отметил, что это делается для сокращения поддержки Киева.

На заседании Совбеза Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину, заявив, что агрессия неядерного государства с поддержкой ядерного будет считаться нападением на Россию. Ядерное оружие может быть использовано при агрессии против РФ или Белоруссии и при массовом запуске ракет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что изменения в доктрине следует воспринимать Западом как серьезный сигнал.

Путин уточнил, что ядерное оружие предназначено исключительно для защиты государства и обозначил обязательство России защищать Белоруссию. Президент также отметил, что ядерная триада служит гарантом безопасности и стратегического баланса в мире, подчеркивая необходимость учитывать новые военные угрозы, передает 360.ru

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил беспокойство по поводу предложения президента России Владимира Путина о пересмотре ядерной доктрины. Он отметил, что это может служить средством запугивания Украины и НАТО. «Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее», — передает слова Столтенберга РИА «Новости». Он отметил, что это делается для сокращения поддержки Киева. На заседании Совбеза Владимир Путин предложил изменить ядерную доктрину, заявив, что агрессия неядерного государства с поддержкой ядерного будет считаться нападением на Россию. Ядерное оружие может быть использовано при агрессии против РФ или Белоруссии и при массовом запуске ракет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что изменения в доктрине следует воспринимать Западом как серьезный сигнал. Путин уточнил, что ядерное оружие предназначено исключительно для защиты государства и обозначил обязательство России защищать Белоруссию. Президент также отметил, что ядерная триада служит гарантом безопасности и стратегического баланса в мире, подчеркивая необходимость учитывать новые военные угрозы, передает 360.ru. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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