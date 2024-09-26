Депутаты челябинского заксобрания распределили четыре миллиарда рублей

27 сентября 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Олег Гербер прокомментировал итоги сентябрьского заседания заксобрания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты законодательного собрания Челябинской области распределили четыре миллиарда рублей дополнительных доходов регионального бюджета. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания. «За счет допдоходов финансовое обеспечение получили те социальные законы, которые были разработаны и приняты по поручению губернатора Алексея Текслера. В частности, на выплату студенческого семейного капитала в областном бюджете запланировано на этот год 100 миллионов рублей. На компенсацию проезда детей-школьников из многодетных семей предусмотрено более 142 миллионов рублей. Еще порядка 600 миллионов рублей пойдут на организацию образовательного процесса в средних школах региона», — цитируют в пресс-службе спикера заксобрания Олега Гербера. Также предусмотрены средства на выплаты семейным парам, прожившим в браке более 50 лет. Для пар, чей семейный стаж достиг 50 и более лет, оно составит 50 тысяч рублей, 60 и более — 100 тысяч, 70 и более — 150 тысяч рублей. Кроме того, 12 миллионов направят на выплаты студентам ссузов из семей участников СВО. Ежемесячная выплата составит 18700 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты законодательного собрания Челябинской области распределили четыре миллиарда рублей дополнительных доходов регионального бюджета. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания. «За счет допдоходов финансовое обеспечение получили те социальные законы, которые были разработаны и приняты по поручению губернатора Алексея Текслера. В частности, на выплату студенческого семейного капитала в областном бюджете запланировано на этот год 100 миллионов рублей. На компенсацию проезда детей-школьников из многодетных семей предусмотрено более 142 миллионов рублей. Еще порядка 600 миллионов рублей пойдут на организацию образовательного процесса в средних школах региона», — цитируют в пресс-службе спикера заксобрания Олега Гербера. Также предусмотрены средства на выплаты семейным парам, прожившим в браке более 50 лет. Для пар, чей семейный стаж достиг 50 и более лет, оно составит 50 тысяч рублей, 60 и более — 100 тысяч, 70 и более — 150 тысяч рублей. Кроме того, 12 миллионов направят на выплаты студентам ссузов из семей участников СВО. Ежемесячная выплата составит 18700 рублей.