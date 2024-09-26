26 сентября 2024

Депутаты челябинского заксобрания распределили четыре миллиарда рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гордума новый состав, выборы Буякова. Челябинск , гербер олег
Олег Гербер прокомментировал итоги сентябрьского заседания заксобрания Фото:

Депутаты законодательного собрания Челябинской области распределили четыре миллиарда рублей дополнительных доходов регионального бюджета. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания.

«За счет допдоходов финансовое обеспечение получили те социальные законы, которые были разработаны и приняты по поручению губернатора Алексея Текслера. В частности, на выплату студенческого семейного капитала в областном бюджете запланировано на этот год 100 миллионов рублей. На компенсацию проезда детей-школьников из многодетных семей предусмотрено более 142 миллионов рублей. Еще порядка 600 миллионов рублей пойдут на организацию образовательного процесса в средних школах региона», — цитируют в пресс-службе спикера заксобрания Олега Гербера.

Также предусмотрены средства на выплаты семейным парам, прожившим в браке более 50 лет. Для пар, чей семейный стаж достиг 50 и более лет, оно составит 50 тысяч рублей, 60 и более — 100 тысяч, 70 и более — 150 тысяч рублей.

Кроме того, 12 миллионов направят на выплаты студентам ссузов из семей участников СВО. Ежемесячная выплата составит 18700 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты законодательного собрания Челябинской области распределили четыре миллиарда рублей дополнительных доходов регионального бюджета. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания. «За счет допдоходов финансовое обеспечение получили те социальные законы, которые были разработаны и приняты по поручению губернатора Алексея Текслера. В частности, на выплату студенческого семейного капитала в областном бюджете запланировано на этот год 100 миллионов рублей. На компенсацию проезда детей-школьников из многодетных семей предусмотрено более 142 миллионов рублей. Еще порядка 600 миллионов рублей пойдут на организацию образовательного процесса в средних школах региона», — цитируют в пресс-службе спикера заксобрания Олега Гербера. Также предусмотрены средства на выплаты семейным парам, прожившим в браке более 50 лет. Для пар, чей семейный стаж достиг 50 и более лет, оно составит 50 тысяч рублей, 60 и более — 100 тысяч, 70 и более — 150 тысяч рублей. Кроме того, 12 миллионов направят на выплаты студентам ссузов из семей участников СВО. Ежемесячная выплата составит 18700 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...