За долгий супружеский стаж в Челябинской области будут вручать деньги и знак

Молодожены получат премию, если проживут в браке 50 и более лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты челябинского заксобрания внесли поправки в областной закон о знаке «Семейное счастье», согласно которому долго прожившие в браке супруги получат крупные денежные премии. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Супружеские пары, прожившие в браке 50, 60 или 70 лет, могут получать знак „Семейное счастье“ не только в юбилейную дату, но и после того, как она наступила. В случае, если юбилейная дата пропущена и единовременное денежное вознаграждение не выплачено, выплата вознаграждения осуществляется до наступления очередной юбилейной даты», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Супружеской паре, награжденной знаком отличия «Семейное счастье», выплачивается единовременное денежное вознаграждение. Оно составляет 50 тысяч рублей для пары, чей стаж семейной жизни составляет 50 лет, 100 тысяч рублей для пары, чей стаж составляет 60 лет и 150 тысяч рублей для супружеской пары, чей стаж семейной жизни на дату награждения составляет 70 лет.

При этом пара должна иметь гражданство РФ и проживать на территории области не менее десяти лет. Это требование не распространяется на жителей новых регионов России.

Законопроект разработан по инициативе регионального совета ветеранов и поддержан губернатором Алексеем Текслером. Закон вступит в силу с 1 октября.