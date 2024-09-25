25 сентября 2024

Выплату в Челябинске получат дети участников СВО, призванных из других регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Челябинск, заксо, документы, депутаты законодательного собрания, зсо, кресло депутата, депутатское кресло, законодатели, законотворчество
Депутаты рассмотрели 21 вопрос Фото:

Региональную выплату в 18700 рублей будут получать дети участников СВО, учащиеся в челябинских техникумах, если их отцы были призваны из других субъектов РФ. Такое решение 26 сентября одобрили депутаты заксобрания региона.

«Ежемесячную выплату в 18 700 рублей теперь будут получать и учащиеся техникумов и колледжей, в том числе при вузах области — члены семей мобилизованных, пропавших без вести, погибших или умерших в результате участия в спецоперации, если они состояли на учете в военкоматах иных субъектов РФ. Депутаты поддержали законодательную инициативу», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Ранее такие выплаты полагали только тем детям, чьи отцы стояли на учете в военкоматах Челябинской области. Законодательная инициатива о расширении круга получателей выплат исходила от губернатора Алексея Текслера. Всего на заседании депутаты рассмотрели 21 вопрос.

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Региональную выплату в 18700 рублей будут получать дети участников СВО, учащиеся в челябинских техникумах, если их отцы были призваны из других субъектов РФ. Такое решение 26 сентября одобрили депутаты заксобрания региона. «Ежемесячную выплату в 18 700 рублей теперь будут получать и учащиеся техникумов и колледжей, в том числе при вузах области — члены семей мобилизованных, пропавших без вести, погибших или умерших в результате участия в спецоперации, если они состояли на учете в военкоматах иных субъектов РФ. Депутаты поддержали законодательную инициативу», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Ранее такие выплаты полагали только тем детям, чьи отцы стояли на учете в военкоматах Челябинской области. Законодательная инициатива о расширении круга получателей выплат исходила от губернатора Алексея Текслера. Всего на заседании депутаты рассмотрели 21 вопрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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