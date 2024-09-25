Выплату в Челябинске получат дети участников СВО, призванных из других регионов

26 сентября 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Депутаты рассмотрели 21 вопрос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Региональную выплату в 18700 рублей будут получать дети участников СВО, учащиеся в челябинских техникумах, если их отцы были призваны из других субъектов РФ. Такое решение 26 сентября одобрили депутаты заксобрания региона. «Ежемесячную выплату в 18 700 рублей теперь будут получать и учащиеся техникумов и колледжей, в том числе при вузах области — члены семей мобилизованных, пропавших без вести, погибших или умерших в результате участия в спецоперации, если они состояли на учете в военкоматах иных субъектов РФ. Депутаты поддержали законодательную инициативу», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Ранее такие выплаты полагали только тем детям, чьи отцы стояли на учете в военкоматах Челябинской области. Законодательная инициатива о расширении круга получателей выплат исходила от губернатора Алексея Текслера. Всего на заседании депутаты рассмотрели 21 вопрос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Региональную выплату в 18700 рублей будут получать дети участников СВО, учащиеся в челябинских техникумах, если их отцы были призваны из других субъектов РФ. Такое решение 26 сентября одобрили депутаты заксобрания региона. «Ежемесячную выплату в 18 700 рублей теперь будут получать и учащиеся техникумов и колледжей, в том числе при вузах области — члены семей мобилизованных, пропавших без вести, погибших или умерших в результате участия в спецоперации, если они состояли на учете в военкоматах иных субъектов РФ. Депутаты поддержали законодательную инициативу», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Ранее такие выплаты полагали только тем детям, чьи отцы стояли на учете в военкоматах Челябинской области. Законодательная инициатива о расширении круга получателей выплат исходила от губернатора Алексея Текслера. Всего на заседании депутаты рассмотрели 21 вопрос.