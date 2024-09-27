В Москве судят американского пенсионера, помогавшего ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве за наемничество на стороне Украины судят 72-летний уроженца США
В Москве за наемничество на стороне Украины судят 72-летний уроженца США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Московский городской суд начал рассматривать уголовное дело против 72-летнего американского пенсионера Стефана Хаббарда. Мужчина обвиняется в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника. Мужчина заключен под стражу до 26 марта 2025 года.

«Ходатайство удовлетворить, избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок шесть месяцев, до 26 марта 2025 года», — огласила судья. Ее слова передает РИА «Новости».

Хаббард был доставлен в Мосгорсуд военной полицией. Прокурор настояла на аресте американца на полгода из-за риска его скрытия от правосудия и возможности продолжения преступной деятельности.

По данным следствия, 72-летний уроженец Мичигана, США, переехал на Украину в 2014 году и после стал активным участником военных действий. Там он жил с женщиной, которую считал своей женой, до того как она его покинула.

В мае 2022 года в СМИ появилось видеоинтервью с Хаббардом. В нем он рассказал о том, как украинская армия обстреливали поселок Изюм в Харьковской области с целью пропаганды, а также делился мнением, что ВСУ  контролируется «иностранными государствами».

Ранее сообщалось, что в международный розыск объявлены наемники из Грузии и Франции 39-летний Алеко Хецуриани и 28-летний Гийома Андреони. Они заочно обвинены в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский городской суд начал рассматривать уголовное дело против 72-летнего американского пенсионера Стефана Хаббарда. Мужчина обвиняется в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника. Мужчина заключен под стражу до 26 марта 2025 года. «Ходатайство удовлетворить, избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок шесть месяцев, до 26 марта 2025 года», — огласила судья. Ее слова передает РИА «Новости». Хаббард был доставлен в Мосгорсуд военной полицией. Прокурор настояла на аресте американца на полгода из-за риска его скрытия от правосудия и возможности продолжения преступной деятельности. По данным следствия, 72-летний уроженец Мичигана, США, переехал на Украину в 2014 году и после стал активным участником военных действий. Там он жил с женщиной, которую считал своей женой, до того как она его покинула. В мае 2022 года в СМИ появилось видеоинтервью с Хаббардом. В нем он рассказал о том, как украинская армия обстреливали поселок Изюм в Харьковской области с целью пропаганды, а также делился мнением, что ВСУ  контролируется «иностранными государствами». Ранее сообщалось, что в международный розыск объявлены наемники из Грузии и Франции 39-летний Алеко Хецуриани и 28-летний Гийома Андреони. Они заочно обвинены в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...