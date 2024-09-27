Популярные в России марки телевизоров пойманы на слежке

27 сентября 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Телевизоры Samsung могут делать скриншоты каждые 500 миллисекунд, а телевизоры LG — каждые десять Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Популярные среди россиян марки телевизоров Samsung и LG могут делать скриншоты того, что вы смотрите. Об этом сообщает американский ученый Яш Векария из Калифорнийского университета. «Когда пользователь подключает свой ноутбук через HDMI, чтобы просто просматривать что-то на своем ноутбуке на большом экране, используя телевизор в качестве дисплея, он не подозревает, что его действия будут засняты», — передает слова Векария новостной портал iPhones.ru. Эти скриншоты используются, чтобы показывать людям таргетированную рекламу. К таким выводам Векария пришел после проведенного исследования, в ходе которого ученые подключали телевизоры к своему серверу с программным обеспечением. Телевизоры Samsung могут делать снимки экрана каждые 500 миллисекунд, а телевизоры LG — каждые десять, выяснили исследователи. По словам Векария, пользователи могут отказаться от такого отслеживания, однако это непростой процесс, так как опции, которые нужно отключить, во всех моделях разные. Ранее в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) сообщили, что ожидаются помехи на экранах телевизоров в октябре. Они вызваны солнечной интерференцией, которая начнется 27 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Популярные среди россиян марки телевизоров Samsung и LG могут делать скриншоты того, что вы смотрите. Об этом сообщает американский ученый Яш Векария из Калифорнийского университета. «Когда пользователь подключает свой ноутбук через HDMI, чтобы просто просматривать что-то на своем ноутбуке на большом экране, используя телевизор в качестве дисплея, он не подозревает, что его действия будут засняты», — передает слова Векария новостной портал iPhones.ru. Эти скриншоты используются, чтобы показывать людям таргетированную рекламу. К таким выводам Векария пришел после проведенного исследования, в ходе которого ученые подключали телевизоры к своему серверу с программным обеспечением. Телевизоры Samsung могут делать снимки экрана каждые 500 миллисекунд, а телевизоры LG — каждые десять, выяснили исследователи. По словам Векария, пользователи могут отказаться от такого отслеживания, однако это непростой процесс, так как опции, которые нужно отключить, во всех моделях разные. Ранее в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) сообщили, что ожидаются помехи на экранах телевизоров в октябре. Они вызваны солнечной интерференцией, которая начнется 27 сентября.