Популярные в России марки телевизоров пойманы на слежке

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Телевизоры Samsung могут делать скриншоты каждые 500 миллисекунд, а телевизоры LG — каждые десять Фото:

Популярные среди россиян марки телевизоров Samsung и LG могут делать скриншоты того, что вы смотрите. Об этом сообщает американский ученый Яш Векария из Калифорнийского университета.

«Когда пользователь подключает свой ноутбук через HDMI, чтобы просто просматривать что-то на своем ноутбуке на большом экране, используя телевизор в качестве дисплея, он не подозревает, что его действия будут засняты», — передает слова Векария новостной портал iPhones.ru. Эти скриншоты используются, чтобы показывать людям таргетированную рекламу.

К таким выводам Векария пришел после проведенного исследования, в ходе которого ученые подключали телевизоры к своему серверу с программным обеспечением. Телевизоры Samsung могут делать снимки экрана каждые 500 миллисекунд, а телевизоры LG — каждые десять, выяснили исследователи. По словам Векария, пользователи могут отказаться от такого отслеживания, однако это непростой процесс, так как опции, которые нужно отключить, во всех моделях разные.

Ранее в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) сообщили, что ожидаются помехи на экранах телевизоров в октябре. Они вызваны солнечной интерференцией, которая начнется 27 сентября.

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Популярные среди россиян марки телевизоров Samsung и LG могут делать скриншоты того, что вы смотрите. Об этом сообщает американский ученый Яш Векария из Калифорнийского университета. «Когда пользователь подключает свой ноутбук через HDMI, чтобы просто просматривать что-то на своем ноутбуке на большом экране, используя телевизор в качестве дисплея, он не подозревает, что его действия будут засняты», — передает слова Векария новостной портал iPhones.ru. Эти скриншоты используются, чтобы показывать людям таргетированную рекламу. К таким выводам Векария пришел после проведенного исследования, в ходе которого ученые подключали телевизоры к своему серверу с программным обеспечением. Телевизоры Samsung могут делать снимки экрана каждые 500 миллисекунд, а телевизоры LG — каждые десять, выяснили исследователи. По словам Векария, пользователи могут отказаться от такого отслеживания, однако это непростой процесс, так как опции, которые нужно отключить, во всех моделях разные. Ранее в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) сообщили, что ожидаются помехи на экранах телевизоров в октябре. Они вызваны солнечной интерференцией, которая начнется 27 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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