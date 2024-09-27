Узбекистан ждет судьба Украины, Ташкент нахамил МИД РФ: как одна учительница поссорила страны

В Ташкенте учительница русского языка избила школьника из-за его просьбы

27 сентября 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

В Узбекистане учительница ударила школьника из-за его просьбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ташкенте (Узбекистан) учительница избила школьника за просьбу объяснить материал на русском языке. МИД РФ запросил у властей Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео с жестоким обращением с ребенком. В свою очередь, в республике расценили это как попытку вмешательства во внутренние дела. Главные новости о конфликте — в материале URA.RU. История конфликта По версии СМИ, учительница неадекватно отреагировала на просьбу ученика вести объяснение предмета на русском языке. Преподаватель за это схватила ребенка за горло и ударила несколько раз головой о доску. Семья пострадавшего написала заявление в полицию и прокуратуру. Обращение МИД РФ к Узбекистану Новость по теме В Узбекистане учительница избила школьника из-за русского языка: суть скандала, дошедшего до МИД РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия направила запрос в Узбекистан с целью разъяснения деталей конфликта, который случился между учительницей и школьником во время урока в Ташкенте. Она отметила, что между дружественными государствами не может быть неприязни, тем более на языковой почве. МИД РФ также сделал представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову по факту избиения ребенка на уроке русского языка в Ташкенте. Однако подробностей дипломатических переговоров не приводятся. Реакция Узбекистана на просьбу РФ Вице-спикер парламента республики Алишер Кадыров резко отреагировал на просьбу МИД РФ предоставить официальные разъяснения о деталях конфликта. Он назвал действия Москвы недопустимым вмешательством во внутренние дела Узбекистана. Кадыров посоветовал России вместо этого сосредоточиться на решении своих собственных проблем. Он также выразил уверенность, что данный вопрос страна сможет решить без внешнего давления. Узбекистан примет меры для решения конфликта Власти Узбекистана заявили, что в связи со случившемся инцидентом в одной из школ Ташкента будут приняты соответствующие меры. Об этом сообщает издание «Ридус» со ссылкой на слова Кадырова. Он уточнил, что меры будут предприняты в соответствии с законами Узбекистана. Совфед жестко отреагировал на избиение школьника Глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем telegram-канале заявил, что избиение школьника является проявлением «подлой русофобии». Он также указал, что учительнице, которая подвергла подростка насилию, и ее родственникам будет запрещено получать образование в России, участвовать в стажировках и получать иные возможности. По его словам, педагогу нужно запретить въезд на российскую территорию, сообщает « Лента.ру ». Примаков также предупредил, что запрет коснется всех, кто поддерживает это нападение, включая руководство учебного заведения. Он добавил, что дело должно квалифицироваться как уголовное, так как оскорбление ребенка по национальному признаку и побои являются в любой цивилизованной стране преследуемым преступлением. В своем заключении Примаков выразил надежду, что Узбекистан не является первобытнообщинной страной, передает «Царьград». Ученика призвали извиниться перед учительницей Классный руководитель заставила школьника извиниться перед учительницей, которая ударила его по лицу во время урока русского языка. По словам матери мальчика, руководитель класса даже не стала разбираться в ситуации и обвинила школьника в произошедшем. Сейчас мальчик отказывается посещать уроки, так как находится в депрессивном состоянии. Его мать потребовала защитить нарушенные права ребенка. По факту случившегося правоохранительные органы начали доследственную проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ташкенте (Узбекистан) учительница избила школьника за просьбу объяснить материал на русском языке. МИД РФ запросил у властей Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео с жестоким обращением с ребенком. В свою очередь, в республике расценили это как попытку вмешательства во внутренние дела. Главные новости о конфликте — в материале URA.RU. По версии СМИ, учительница неадекватно отреагировала на просьбу ученика вести объяснение предмета на русском языке. Преподаватель за это схватила ребенка за горло и ударила несколько раз головой о доску. Семья пострадавшего написала заявление в полицию и прокуратуру. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия направила запрос в Узбекистан с целью разъяснения деталей конфликта, который случился между учительницей и школьником во время урока в Ташкенте. Она отметила, что между дружественными государствами не может быть неприязни, тем более на языковой почве. МИД РФ также сделал представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову по факту избиения ребенка на уроке русского языка в Ташкенте. Однако подробностей дипломатических переговоров не приводятся. Вице-спикер парламента республики Алишер Кадыров резко отреагировал на просьбу МИД РФ предоставить официальные разъяснения о деталях конфликта. Он назвал действия Москвы недопустимым вмешательством во внутренние дела Узбекистана. Кадыров посоветовал России вместо этого сосредоточиться на решении своих собственных проблем. Он также выразил уверенность, что данный вопрос страна сможет решить без внешнего давления. Власти Узбекистана заявили, что в связи со случившемся инцидентом в одной из школ Ташкента будут приняты соответствующие меры. Об этом сообщает издание «Ридус» со ссылкой на слова Кадырова. Он уточнил, что меры будут предприняты в соответствии с законами Узбекистана. Глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем telegram-канале заявил, что избиение школьника является проявлением «подлой русофобии». Он также указал, что учительнице, которая подвергла подростка насилию, и ее родственникам будет запрещено получать образование в России, участвовать в стажировках и получать иные возможности. По его словам, педагогу нужно запретить въезд на российскую территорию, сообщает «Лента.ру». Примаков также предупредил, что запрет коснется всех, кто поддерживает это нападение, включая руководство учебного заведения. Он добавил, что дело должно квалифицироваться как уголовное, так как оскорбление ребенка по национальному признаку и побои являются в любой цивилизованной стране преследуемым преступлением. В своем заключении Примаков выразил надежду, что Узбекистан не является первобытнообщинной страной, передает «Царьград». Классный руководитель заставила школьника извиниться перед учительницей, которая ударила его по лицу во время урока русского языка. По словам матери мальчика, руководитель класса даже не стала разбираться в ситуации и обвинила школьника в произошедшем. Сейчас мальчик отказывается посещать уроки, так как находится в депрессивном состоянии. Его мать потребовала защитить нарушенные права ребенка. По факту случившегося правоохранительные органы начали доследственную проверку.