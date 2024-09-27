Челябинский золотопромышленник отказался от нового размещения акций на бирже

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК», Челябинская область) участника списка Forbes Константина Струкова отказался размещать в дальнейшем акции на Мосбирже. Как заявили представители группы, таких планов нет.
«По вторичному размещению планов нет. Целью являлось довести количество акций в обращении до 10%, и это достигнуто», — отметил финдиректор Артем Клецкин.
Довести free-float до данной планки потребовалось, чтобы компания смогла попасть в первый котировальный список. Идею предложили институциональные инвесторы. Реализация планов облегчит доступ на рынок капиталов, повысит ликвидность акций и репутацию.
Клецкин добавил, что два размещения, осенью 2023 года и летом 2024 года, позволили привлечь 15 млрд рублей. Средства были использованы для снижения налоговой нагрузки.
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