Челябинский золотопромышленник отказался от нового размещения акций на бирже

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Размещение акций преследовало цели довести количество бумаг в обращении до 10% Фото:

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК», Челябинская область) участника списка Forbes Константина Струкова отказался размещать в дальнейшем акции на Мосбирже. Как заявили представители группы, таких планов нет.

«По вторичному размещению планов нет. Целью являлось довести количество акций в обращении до 10%, и это достигнуто», — отметил финдиректор Артем Клецкин.

Довести free-float до данной планки потребовалось, чтобы компания смогла попасть в первый котировальный список. Идею предложили институциональные инвесторы. Реализация планов облегчит доступ на рынок капиталов, повысит ликвидность акций и репутацию.

Клецкин добавил, что два размещения, осенью 2023 года и летом 2024 года, позволили привлечь 15 млрд рублей. Средства были использованы для снижения налоговой нагрузки.

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Холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК», Челябинская область) участника списка Forbes Константина Струкова отказался размещать в дальнейшем акции на Мосбирже. Как заявили представители группы, таких планов нет. «По вторичному размещению планов нет. Целью являлось довести количество акций в обращении до 10%, и это достигнуто», — отметил финдиректор Артем Клецкин. Довести free-float до данной планки потребовалось, чтобы компания смогла попасть в первый котировальный список. Идею предложили институциональные инвесторы. Реализация планов облегчит доступ на рынок капиталов, повысит ликвидность акций и репутацию. Клецкин добавил, что два размещения, осенью 2023 года и летом 2024 года, позволили привлечь 15 млрд рублей. Средства были использованы для снижения налоговой нагрузки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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