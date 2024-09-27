Челябинский золотопромышленник отказался от нового размещения акций на бирже

27 сентября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Размещение акций преследовало цели довести количество бумаг в обращении до 10% Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК», Челябинская область) участника списка Forbes Константина Струкова отказался размещать в дальнейшем акции на Мосбирже. Как заявили представители группы, таких планов нет. «По вторичному размещению планов нет. Целью являлось довести количество акций в обращении до 10%, и это достигнуто», — отметил финдиректор Артем Клецкин. Довести free-float до данной планки потребовалось, чтобы компания смогла попасть в первый котировальный список. Идею предложили институциональные инвесторы. Реализация планов облегчит доступ на рынок капиталов, повысит ликвидность акций и репутацию. Клецкин добавил, что два размещения, осенью 2023 года и летом 2024 года, позволили привлечь 15 млрд рублей. Средства были использованы для снижения налоговой нагрузки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Холдинг «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК», Челябинская область) участника списка Forbes Константина Струкова отказался размещать в дальнейшем акции на Мосбирже. Как заявили представители группы, таких планов нет. «По вторичному размещению планов нет. Целью являлось довести количество акций в обращении до 10%, и это достигнуто», — отметил финдиректор Артем Клецкин. Довести free-float до данной планки потребовалось, чтобы компания смогла попасть в первый котировальный список. Идею предложили институциональные инвесторы. Реализация планов облегчит доступ на рынок капиталов, повысит ликвидность акций и репутацию. Клецкин добавил, что два размещения, осенью 2023 года и летом 2024 года, позволили привлечь 15 млрд рублей. Средства были использованы для снижения налоговой нагрузки.