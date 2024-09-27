Челябинского полицейского, задержанного при сбыте наркотиков, отправили в СИЗО

27 сентября 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Павла Ципцуру арестовали на два месяца Фото: Соцсети Участкового ОП «Центральный» Челябинска Павла Ципцуру, задержанного при сбыте наркотиков посредством закладки, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд удовлетворил ходатайство о заключении Ципцуры под стражу. Мужчина проведет за решеткой два месяца», — рассказал источник. По данным URA.RU, по делу о сбыте наркотиков также проходит сожительница Ципцуры. Они вместе организовывали тайники с запрещенными веществами. За вечер они разложили около 40 закладок. Женщину также задержали и отправили в СИЗО. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Ленинского райсуда. На момент публикации там на звонок не ответили. Новость по теме В Челябинске задержан участковый, закладывающий наркотики Ципцура был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по региону в ходе рейда в Ленинском районе города. При нем обнаружили наркотики, которые он пытался сбыть посредством тайника-закладки. Преступление Ципцуры может дорого обойтись его начальнику, главе ОП «Центральный» Радику Усманову. Подполковника уже отстранили от работы и начали проверку. По ее результатам он может лишиться поста. Руководство главка занимает крайне принципиальную позицию в отношении преступивших закон сотрудников. Если вина подтверждается, их увольняют из органов внутренних дел и привлекают к установленной законом ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участкового ОП «Центральный» Челябинска Павла Ципцуру, задержанного при сбыте наркотиков посредством закладки, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд удовлетворил ходатайство о заключении Ципцуры под стражу. Мужчина проведет за решеткой два месяца», — рассказал источник. По данным URA.RU, по делу о сбыте наркотиков также проходит сожительница Ципцуры. Они вместе организовывали тайники с запрещенными веществами. За вечер они разложили около 40 закладок. Женщину также задержали и отправили в СИЗО. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Ленинского райсуда. На момент публикации там на звонок не ответили. Ципцура был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по региону в ходе рейда в Ленинском районе города. При нем обнаружили наркотики, которые он пытался сбыть посредством тайника-закладки. Преступление Ципцуры может дорого обойтись его начальнику, главе ОП «Центральный» Радику Усманову. Подполковника уже отстранили от работы и начали проверку. По ее результатам он может лишиться поста. Руководство главка занимает крайне принципиальную позицию в отношении преступивших закон сотрудников. Если вина подтверждается, их увольняют из органов внутренних дел и привлекают к установленной законом ответственности.