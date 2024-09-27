Челябинского полицейского, задержанного при сбыте наркотиков, отправили в СИЗО

Участкового ОП «Центральный» Челябинска Павла Ципцуру, задержанного при сбыте наркотиков посредством закладки, отправили в СИЗО. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.
«Суд удовлетворил ходатайство о заключении Ципцуры под стражу. Мужчина проведет за решеткой два месяца», — рассказал источник.
По данным URA.RU, по делу о сбыте наркотиков также проходит сожительница Ципцуры. Они вместе организовывали тайники с запрещенными веществами. За вечер они разложили около 40 закладок. Женщину также задержали и отправили в СИЗО.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Ленинского райсуда. На момент публикации там на звонок не ответили.
Ципцура был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по региону в ходе рейда в Ленинском районе города. При нем обнаружили наркотики, которые он пытался сбыть посредством тайника-закладки.
Преступление Ципцуры может дорого обойтись его начальнику, главе ОП «Центральный» Радику Усманову. Подполковника уже отстранили от работы и начали проверку. По ее результатам он может лишиться поста. Руководство главка занимает крайне принципиальную позицию в отношении преступивших закон сотрудников. Если вина подтверждается, их увольняют из органов внутренних дел и привлекают к установленной законом ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!