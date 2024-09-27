Начальника ОП «Центральный» Челябинска Усманова отстранили от работы

Подполковник Радик Усманов отстранен от службы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальника отдела полиции «Центральный» Челябинска Радика Усманова отстранили от работы после задержания его подчиненного с наркотиками. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В отношении Усманова проводится проверка. На время ее проведения он будет отстранен от работы», — рассказал источник.

Руководство главка занимает крайне принципиальную позицию в отношении преступивших закон сотрудников. В случае подтверждения вины их увольняют по отрицательным основаниям и привлекают к ответственности.

Участкового задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по региону при проведении очередного рейда в Ленинском районе областного центра. Он занимался закладкой наркотиков. Сейчас решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела.