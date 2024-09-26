26 сентября 2024

В Челябинске задержан участковый, закладывающий наркотики

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021. Работа участковых избирательных комиссий на выборах 2021. Пермь, мвд, шеврон, полиция, полицейский
Полицейский попался при закладке наркотиков Фото:

В Челябинске сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по региону выявили участкового полиции, распространяющего наркотики. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В Ленинском районе Челябинска был задержан наркозакладчик. При проверке выяснилось, что им оказался участковый полиции», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, задержанный работает на одном из полицейских участков в Центральном районе Челябинска в должности участкового. Сейчас решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела. Также организована проверка в отношении начальника райотдела полиции Радика Усманова. После произошедшего он может лишиться своего поста.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Челябинске сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по региону выявили участкового полиции, распространяющего наркотики. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В Ленинском районе Челябинска был задержан наркозакладчик. При проверке выяснилось, что им оказался участковый полиции», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, задержанный работает на одном из полицейских участков в Центральном районе Челябинска в должности участкового. Сейчас решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела. Также организована проверка в отношении начальника райотдела полиции Радика Усманова. После произошедшего он может лишиться своего поста. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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