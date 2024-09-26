В Челябинске задержан участковый, закладывающий наркотики

В Челябинске сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по региону выявили участкового полиции, распространяющего наркотики. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«В Ленинском районе Челябинска был задержан наркозакладчик. При проверке выяснилось, что им оказался участковый полиции», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, задержанный работает на одном из полицейских участков в Центральном районе Челябинска в должности участкового. Сейчас решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела. Также организована проверка в отношении начальника райотдела полиции Радика Усманова. После произошедшего он может лишиться своего поста.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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