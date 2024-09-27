Ямальские заключенные представили фильмы на фестивале в Челябинске

Заключенные ИК-8 в ЯНАО представили авторское кино на фестивале «Надежда», который прошел в Челябинске. Ямальский омбудсмен Андрей Нестерук отметил, что искусство является важным инструментом воспитания лиц, отбывающих наказание, и социализации для тех, кто готовится к освобождению из мест лишения свободы.
«Кинофестиваль „Надежда“ является ярким примером того, как искусство способно изменить жизни людей. В рамках закона о пробации, который стал актуален в нашем обществе, мы видим, как искусство помогает не только познать себя, но и способствует ресоциализации тех, кто вскоре вернется в наше общество», — написал Андрей Нестерук в telegram-канале.
Нестерук стал участником круглого стола, в рамках которого обсуждались проблемы наркозависимых заключенных. Омбудсмен отметил, что одной из ключевых задач является обеспечение квалифицированной помощи для людей с зависимостями в исправительных учреждениях.
В региональном управлении ФСИН URA.RU рассказали об особенностях самого фестиваля. Принять участие в съемке фильмов может любой заключенный. В ИК-8 имеется своя киностудия, где осужденные за различные преступления пробуют себя в качестве режиссеров и актеров. «Ямальские заключенные принимают участие в фестивале не первый год. Фильмы снимают творчески. Брали и призы фестиваля», — рассказали корреспонденту в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что сами осужденные на конкурсе не присутствуют, а награждение лауреатов проходит по видеосвязи.
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